«Сибирь» объявила об уходе Худобина, Пайгина, Артема Михеева и Марушева
«Сибирь» объявила об уходе вратаря Антона Худобина.
Клуб также покинули защитник Зият Пайгин, нападающие Артем Михеев и Максим Марушев.
«30 апреля заканчиваются контракты у четырех хоккеистов, которые продолжат карьеру в других клубах.
Мы благодарим за игру в нашей команде вратаря Антона Худобина, защитника Зията Пайгина, нападающих Артема Михеева и Максима Марушева.
Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Сибири».
Худобин провел 5 матчей за клуб, отражая в среднем 90% бросков при коэффициенте надежности 2,81.
В активе Пайгина 1 передача в 15 играх за «Сибирь».
Михеев набрал 19 (13+6) очков в 68 матчах сезона-2023/24.
Марушев провел за клуб 13 игр, не набрав очков.