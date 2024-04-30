«Сибирь» объявила об уходе Худобина, Пайгина, Артема Михеева и Марушева

«Сибирь» объявила об уходе вратаря Антона Худобина.

Клуб также покинули защитник , нападающие и .

«30 апреля заканчиваются контракты у четырех хоккеистов, которые продолжат карьеру в других клубах.

Мы благодарим за игру в нашей команде вратаря , защитника Зията Пайгина, нападающих Артема Михеева и Максима Марушева.

Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении « ».

Худобин провел 5 матчей за клуб, отражая в среднем 90% бросков при коэффициенте надежности 2,81.

В активе Пайгина 1 передача в 15 играх за «Сибирь».

Михеев набрал 19 (13+6) очков в 68 матчах сезона-2023/24.

Марушев провел за клуб 13 игр, не набрав очков.