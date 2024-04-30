«Сибирь» объявила об уходе Худобина, Пайгина, Артема Михеева и Марушева

Теги Сибирь переходы Антон Худобин КХЛ Зият Пайгин Артем Михеев Максим Марушев Хоккей

«Сибирь» объявила об уходе вратаря Антона Худобина.

Клуб также покинули защитник Зият Пайгин, нападающие Артем Михеев и Максим Марушев.

«30 апреля заканчиваются контракты у четырех хоккеистов, которые продолжат карьеру в других клубах.

Мы благодарим за игру в нашей команде вратаря Антона Худобина, защитника Зията Пайгина, нападающих Артема Михеева и Максима Марушева.

Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Сибири».

Худобин провел 5 матчей за клуб, отражая в среднем 90% бросков при коэффициенте надежности 2,81.

В активе Пайгина 1 передача в 15 играх за «Сибирь».

Михеев набрал 19 (13+6) очков в 68 матчах сезона-2023/24.

Марушев провел за клуб 13 игр, не набрав очков.

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2 комментария
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Михеева реально жаль, видимо кто то ему насыпал хорошенько, так бы оставили по-любому....
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Михеева жалко что уходит, хороший игрок.
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