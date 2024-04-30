Василевский отразил 33 из 37 бросков «Флориды» в 5-м матче серии. Он завершил плей-офф с 4 поражениями в 5 играх при 89,7% сэйвов
Андрей Василевский отразил 33 из 37 бросков «Флориды» в 5-м матче серии.
«Тампа» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Пантерс» (1-4 в серии, 1:6 в пятом матче). Последние 2 шайбы победители забросили в пустые ворота.
Вратарь «Лайтнинг» завершил плей-офф с 1 победой (позволившей обойти Доминика Гашека и установить новый рекорд среди вратарей из Европы) и 4 поражениями.
Он отражал 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,22.
Но Тампа и играла не комильфо(За исключением четвёртого матча).
Андрей неплохо подтаскивал команду временами(В тех играх что я видел,сегодня матч не смотрел-судить об этом не могу).
Бобровского и Флориду с победой и удачи в дальнейших матчах плей-офф,Василевскому с Тампой-спасибо за сезон.