Василевский отразил 33 из 37 бросков «Флориды» в 5-м матче серии. Он завершил плей-офф с 4 поражениями в 5 играх при 89,7% сэйвов

Андрей Василевский отразил 33 из 37 бросков «Флориды» в 5-м матче серии.

« » вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Пантерс» (1-4 в серии, 1:6 в пятом матче). Последние 2 шайбы победители забросили в пустые ворота.

Вратарь «Лайтнинг» завершил плей-офф с 1 победой (позволившей обойти Доминика Гашека и установить новый рекорд среди вратарей из Европы) и 4 поражениями.

Он отражал 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,22.