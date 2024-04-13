Агент Самонова: «Его хотели видеть у себя многие клубы, но на сегодня не было разговоров о том, что в «Салавате» им недовольны»

Агент Александра Самонова высказался о его будущем в «Салавате Юлаеве».

– из «Салавата Юлаева» много куда отправляли во время регулярного сезона, но сейчас слухов про него не так много. Как у него дела в Уфе?

– У него контракт до конца сезона‑2025/26. На протяжении нынешнего сезона его хотели видеть у себя многие клубы, но на сегодняшний день разговоров о том, что в башкирском клубе им недовольны, не было.

Не знаю, выходили ли клубы на « » с предложением на обмен Самонова. Не думаю, что Уфа захочет его куда‑либо поменять, потому что им все довольны, – сказал .

В регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Самонов провел за уфимский клуб провел 49 матчей (93,7% сэйвов, коэффициент надежности 1,79).

В плей‑офф в его активе 6 игр (90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,37).