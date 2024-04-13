Агент Самонова: «Его хотели видеть у себя многие клубы, но на сегодня не было разговоров о том, что в «Салавате» им недовольны»

Теги Салават Юлаев возможные переходы КХЛ Александр Черных Александр Самонов Хоккей

Агент Александра Самонова высказался о его будущем в «Салавате Юлаеве».

Александра Самонова из «Салавата Юлаева» много куда отправляли во время регулярного сезона, но сейчас слухов про него не так много. Как у него дела в Уфе?

– У него контракт до конца сезона‑2025/26. На протяжении нынешнего сезона его хотели видеть у себя многие клубы, но на сегодняшний день разговоров о том, что в башкирском клубе им недовольны, не было.

Не знаю, выходили ли клубы на «Салават Юлаев» с предложением на обмен Самонова. Не думаю, что Уфа захочет его куда‑либо поменять, потому что им все довольны, – сказал Александр Черных

В регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Самонов провел за уфимский клуб провел 49 матчей (93,7% сэйвов, коэффициент надежности 1,79). 

В плей‑офф в его активе 6 игр (90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,37). 

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1 комментарий
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На данный момент один из лучших вратарей лиги. Сменщик ему ещё хороший нужен. А тренера вратарей писали именно под Самсонова искали.
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