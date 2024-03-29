Самонов о плей-офф: «Была травма боковой связки колена, восстановление – полтора-два месяца. В этих матчах все играют с повреждениями»

Александр Самонов рассказал о травме, с которой он играл за «Салават» в плей-офф.

В первом раунде Кубка Гагарина уфимский клуб проиграл серию «Трактору» со счетом 2-4.

Самонов провел все шесть матчей серии и пропустил 14 шайб, отражая 90,6% бросков. В регулярном чемпионате голкипер отбивал 93,7% бросков.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после завершения серии подтвердил, что вратарь играл в плей-офф с травмой.

– У меня было повреждение в плей-офф, но в этих матчах все играют с какими-то травмами.

Получил травму на Дальнем Востоке, но из-за плотного графика не смог долечиться. Старались что-то делать, но не получилось. Это не оправдание, просто такой момент был.

– Насколько серьезное повреждение?

– Я приехал в Санкт-Петербург, здесь у меня идет реабилитация. Была травма боковой связки колена. Думаю, восстановление займет месяца полтора-два, – сказал Александр Самонов.