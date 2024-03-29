Самонов о плей-офф: «Была травма боковой связки колена, восстановление – полтора-два месяца. В этих матчах все играют с повреждениями»

Теги Салават Юлаев травмы Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Александр Самонов Хоккей

Александр Самонов рассказал о травме, с которой он играл за «Салават» в плей-офф.

В первом раунде Кубка Гагарина уфимский клуб проиграл серию «Трактору» со счетом 2-4.

Самонов провел все шесть матчей серии и пропустил 14 шайб, отражая 90,6% бросков. В регулярном чемпионате голкипер отбивал 93,7% бросков.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после завершения серии подтвердил, что вратарь играл в плей-офф с травмой.

– У меня было повреждение в плей-офф, но в этих матчах все играют с какими-то травмами.

Получил травму на Дальнем Востоке, но из-за плотного графика не смог долечиться. Старались что-то делать, но не получилось. Это не оправдание, просто такой момент был.

– Насколько серьезное повреждение?

– Я приехал в Санкт-Петербург, здесь у меня идет реабилитация. Была травма боковой связки колена. Думаю, восстановление займет месяца полтора-два, – сказал Александр Самонов.

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8 комментариев
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И не ставили Ежова, гении
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У Салавата травма - это Баширов-Козлов!
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А зачем тогда Ежов? Странные решения, есть Ежов, Лещенко, еще ряд игроков,ведь все могло быть по иному. Вы их должны были выигрывать, если бы не нашивка на майке Фонбет.
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Салават проиграл не из-за Самонова, а из-за неопасных бросков
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ГТ отвечает отвечает за вратаря, если на востоке что-то произошло, а видимо произошло, потому что не сняли Козлова и Баширова, нужно было ставить второго, третьего вратаря, мы же в зону плофф уже вошли. Тогда почему не дали восстановится Самми? У меня конечно остались вопросы как по прошлому году. А ответов как не было, так и не будет. Прошлый год почему только Ежов стоял? Получается ГТ проиграл или не так? По игрокам которые в топ 6 брали, их что мариновали? У них была травма? Одни оправдания. Другой команды у меня нет, есть горе-руководство, в других клубах ГТ меняют на раз-два
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то ли я тупой, то ли лыжи не едут.. выезд на Дальний Восток был в конце января, а он весь февраль почти без замен отыграл. команда гарантировала себе место в плей-офф на тот момент. в чем проблема была дать ему отдохнуть и полечиться, играл бы Ежов или Вязовой, ничего страшного не случилось бы
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