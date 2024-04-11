ЦСКА рассматривает возвращение Рейдеборна (Михаил Зислис)

Теги ЦСКА возможные переходы Берн КХЛ Михаил Зислис Спорт-Экспресс Адам Рейдеборн Хоккей

ЦСКА рассматривает возвращение вратаря Адама Рейдеборна.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«В ЦСКА окунулись в ностальгию по прошлому сезону и в качестве одного из вариантов усиления вратарской позиции рассматривают возвращение шведа Адама Рейдеборна.

Его контракт со швейцарским «Берном» истекает только через год, но, видимо, у армейских менеджеров есть возможности решить и этот вопрос», – написал Зислис.

Рейдеборн играл за команду с 2021 по 2023 год. В составе ЦСКА вратарь стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2022, 2023).

В сезоне-2023/24 он провел 40 игр за «Берн» в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,55. В плей-офф он сыграл 5 матчей и отбил 85,6% бросков при коэффициенте надежности 3,89.

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3 комментария
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Вуууух.
Очень ждём, ЛЕГЕНДА!💕
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Адам крутой! Очень нравился, выручал. Отпустит ли его Берн?
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Отличный вариант
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