ЦСКА рассматривает возвращение Рейдеборна (Михаил Зислис)

ЦСКА рассматривает возвращение вратаря Адама Рейдеборна.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» .

«В ЦСКА окунулись в ностальгию по прошлому сезону и в качестве одного из вариантов усиления вратарской позиции рассматривают возвращение шведа .

Его контракт со швейцарским « » истекает только через год, но, видимо, у армейских менеджеров есть возможности решить и этот вопрос», – написал Зислис.

Рейдеборн играл за команду с 2021 по 2023 год. В составе ЦСКА вратарь стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2022, 2023).

В сезоне-2023/24 он провел 40 игр за «Берн» в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,55. В плей-офф он сыграл 5 матчей и отбил 85,6% бросков при коэффициенте надежности 3,89.