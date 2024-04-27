На Мальцева претендует ряд топ-клубов Востока, ему предлагают 60+ млн рублей в год. В «Спартаке» готовы дать в 2 раза меньше (Михаил Зислис)

Теги Спартак возможные переходы КХЛ Михаил Зислис Михаил Мальцев Спорт-Экспресс Хоккей

На Михаила Мальцева претендует ряд топ-клубов Востока.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«На Михаила Мальцева претендует ряд топ-клубов Восточной конференции. Двустороннему центрфорварду там предлагают 60+ миллионов рублей в год.

В «Спартаке» по фирменной традиции готовы дать в два раза меньше и расставаться с ценным активом никак не хотят. В прошлые годы в таких ситуациях Мальцев предпочитал пытать счастья за океаном», – написал Зислис.

В минувшем сезоне Мальцев провел 16 матчей в регулярном чемпионате за «Спартак» и набрал 11 (2+9) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) балла в 11 играх.

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3 комментария
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Ну ещё бы. Как никак лучший бомбардир чемпионатов СССР и России.
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Выглядит как переплата за этого ахл-овца.
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Ответ rijik
Ну ещё бы. Как никак лучший бомбардир чемпионатов СССР и России.
Аа, Михаил, ну тогда ладно.:)
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