Мальцев о «Колорадо»: «Сакик говорил, что если я буду хорошо тренироваться, то буду хорошо играть. Не понимал этого. Тренировался вальяжно, думал, что все покажу в игре»
Михаил Мальцев поделился размышлениями про отношение к тренировкам.
Нападающий ранее выступал в системе «Колорадо».
– Говорят, что рабочая этика в «Колорадо» на запредельном уровне. Маккиннон на тренировках на всех орет, клюшкой стучит по льду, требует отдачи.
– Да, не только он. У них такая философия: «Как мы тренируемся, так и играем». Даже в АХЛ в «Колорадо Иглз» такое есть.
С меня спрашивали на тренировках. Генменеджер Джо Сакик говорил, что если я буду хорошо тренироваться, то буду хорошо играть.
Я к тому моменту еще не понимал этого. Тренировался вальяжно, думал, что всё покажу на игре. Но мне там объяснили, что так нельзя.
– Это перевернуло сознание?
– На самом деле было обидно. Потому что у меня год ушел на то, чтобы перестроиться.
В АХЛ Грег Кронин, который сейчас работает главным тренером в «Анахайме», мне постоянно говорил: «Если ты будешь так тренироваться каждый день, то у тебя это войдет в привычку». Мне было сложновато.
Я пытался выжимать из себя все на тренировках, но хотелось где‑то сэкономить силы.
Например, бросил, остановился, а надо было рывок сделать. С каждого броска надо забить на тренировке. Выжимать из каждого момента максимум.
То есть занятие идет 40 минут, из них ты работаешь только пять‑семь – потому что стоишь, ждешь очереди или отдыхаешь на скамейке. Эти пять‑семь минут надо отработать по полной.
В конечном счете у меня это вошло в привычку. Каждую тренировку и смену в игре хочется отработать, проводить с максимальной пользой, – сказал форвард «Спартака» Михаил Мальцев.