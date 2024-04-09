Мальцев о «Колорадо»: «Сакик говорил, что если я буду хорошо тренироваться, то буду хорошо играть. Не понимал этого. Тренировался вальяжно, думал, что все покажу в игре»

Теги Спартак Колорадо Джо Сакик НХЛ КХЛ Грег Кронин Матч ТВ Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев поделился размышлениями про отношение к тренировкам.

Нападающий ранее выступал в системе «Колорадо».

– Говорят, что рабочая этика в «Колорадо» на запредельном уровне. Маккиннон на тренировках на всех орет, клюшкой стучит по льду, требует отдачи.

– Да, не только он. У них такая философия: «Как мы тренируемся, так и играем». Даже в АХЛ в «Колорадо Иглз» такое есть.

С меня спрашивали на тренировках. Генменеджер Джо Сакик говорил, что если я буду хорошо тренироваться, то буду хорошо играть.

Я к тому моменту еще не понимал этого. Тренировался вальяжно, думал, что всё покажу на игре. Но мне там объяснили, что так нельзя.

– Это перевернуло сознание?

– На самом деле было обидно. Потому что у меня год ушел на то, чтобы перестроиться.

В АХЛ Грег Кронин, который сейчас работает главным тренером в «Анахайме», мне постоянно говорил: «Если ты будешь так тренироваться каждый день, то у тебя это войдет в привычку». Мне было сложновато.

Я пытался выжимать из себя все на тренировках, но хотелось где‑то сэкономить силы.

Например, бросил, остановился, а надо было рывок сделать. С каждого броска надо забить на тренировке. Выжимать из каждого момента максимум.

То есть занятие идет 40 минут, из них ты работаешь только пять‑семь – потому что стоишь, ждешь очереди или отдыхаешь на скамейке. Эти пять‑семь минут надо отработать по полной.

В конечном счете у меня это вошло в привычку. Каждую тренировку и смену в игре хочется отработать, проводить с максимальной пользой, – сказал форвард «Спартака» Михаил Мальцев.

6 комментариев
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Теперь можно вальяжно в кхл двигаться , а там надо пахать.
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Характер у Миши не для НХЛ
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"Год ушёл, чтобы перестроиться". Мдаа.
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Сакика надо было слушать😄Один из лучших игрокрв в истории НХЛ
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Вот непонятно… в каких хоккейных школах, какие тренеры говорили ему: «Миша, ты такой талант, что можешь вальяжно тренироваться, в игре-то ты всем покажешь!». Он что по молодёжи выдавал результаты уровня Кучерова? Кто таким говорит, что надо экономить силы на тренировке? А потом у него год уходит, чтобы понять?
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Ответ 5kywn5cddd
Характер у Миши не для НХЛ
характер выработать надо и Мишаня если захочет, именно захочет все будет в поряде.
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