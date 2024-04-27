ЧМ-2024. Дивизион 2А. Сербия и Хорватия разыграют путевку в 1-й дивизион
Сербия и Хорватия разыграют путевку в 1-й дивизион чемпионата мира по хоккею.
Турнир в дивизионе 2А проходит в столице Сербии Белграде. Лидеры одержали по 4 победы в 4 матчах.
Победитель турнира в следующем сезоне выступит в дивизионе 1В.
ЧМ-2024
Дивизион 2А
- Дата проведения
- 27 апреля, 13.30, «Pionir Ice Hall»
- Дата проведения
- 27 апреля, 17.00, «Pionir Ice Hall»
- Дата проведения
- 27 апреля, 20.30, «Pionir Ice Hall»
Положение команд: Хорватия – 12 (4), Сербия – 12 (4), ОАЭ – 6 (4), Австралия – 4 (4), Израиль – 2 (4), Исландия – 0 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.