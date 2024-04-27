ЧМ-2024. Дивизион 2А. Сербия и Хорватия разыграют путевку в 1-й дивизион

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Сербия и Хорватия разыграют путевку в 1-й дивизион чемпионата мира по хоккею.

Турнир в дивизионе 2А проходит в столице Сербии Белграде. Лидеры одержали по 4 победы в 4 матчах. 

Победитель турнира в следующем сезоне выступит в дивизионе 1В.

ЧМ-2024

Дивизион 2А

Австралия – ОАЭ
Дата проведения
27 апреля, 13.30, «Pionir Ice Hall»
Онлайн матча Видео

 

Израиль – Исландия
Дата проведения
27 апреля, 17.00, «Pionir Ice Hall»
Онлайн матча Видео

 

Сербия – Хорватия
Дата проведения
27 апреля, 20.30, «Pionir Ice Hall»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Хорватия – 12 (4), Сербия – 12 (4), ОАЭ – 6 (4), Австралия – 4 (4), Израиль – 2 (4), Исландия – 0 (4). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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