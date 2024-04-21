Сборная ОАЭ обыграла Израиль на ЧМ в дивизионе 2А – 10:6. 14 уроженцев России играют за команды. Лихачев набрал 3+4, Клавдиев – 2+2

Теги Кирилл Полозов сборная Израиля чемпионат мира Д2 сборная ОАЭ натурализация Сергей Кузнецов 1991 Хоккей

Сборная ОАЭ обыграла Израиль на ЧМ в дивизионе 2А со счетом 10:6.

В составе команды из ОАЭ выступают 7 уроженцев России: вратарь Максим Ращупкин, защитники Сергей Кузнецов и Айрат Бадегыев, а также форварды Илья Чуйков, Артем Клавдиев, Дмитрий Лихачев и Дмитрий Сальвассер.

В матче с Израилем Бадегыев сделал передачу. Чуйков набрал 3 (2+1) балла, Лихачев – 7 (3+4) очков, Клавдиев – 4 (2+2) балла. Кузнецов отметился 2 (1+1) очками, Сальвассер – 2 передачами.

Ращупкин отбил 32 из 38 бросков.

За сборную Израиля также выступают 7 уроженцев России: вратарь Максим Каляев, защитник Михаил Кожевников, а также форварды Тимур Галеев, Максим Хубашвили, Глеб Хволес, Кирилл Полозов и Илья Спектор.

В этом матче Кожевников сделал 3 передачи, Полозов забил 2 гола. Каляев отразил 18 из 25 бросков.

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10 комментариев
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Арабы три дивизиона подряд уже вынесли, на очереди 4-й ))
В 2019-м выиграли див. 3Q, 4 победы из 5-ти, разница 46-14, лучшим бомбером турнира стал альметьевец Артур Зайнутдинов (ОАЭ) - 18 (13+5).
В 2020-м и 2021-м из-за короны не играли.
В 2022-м выиграли див. 3А, 4 победы их 4-х, разница 41-11, лучшим бомбером турнира стал белорус Максим Захаров (ОАЭ) - 22 (7+15).
В 2023-м выиграли див. 2В, 5 побед из 5-ти, разница 35-10, лучшим бомбером турнира стал челябинец Сергей Кузнецов (ОАЭ) - 17 (8+9).
+9
0
+9
Спасибо за обзор хоккея. Почему игнорируете 1 дивизион?
+6
0
+6
так и глядишь ОАЭ (а по факту Россия ххх33) и до основного доползет ..и где там Испанец наш пора на выход..
+3
0
+3
Ответ BAGGIO
Спасибо за обзор хоккея. Почему игнорируете 1 дивизион?
в субботу начнется 1Б, в воскресенье 1А
+3
0
+3
миша кожевников !!!!!!!!!
+2
0
+2
Россия вперёд!
+1
0
+1
Ответ BAGGIO
Я про женский 1 дивизион. В Австрии который сегодня начался. Сыграно уже 3 матча.
а ты тут вообще часто видишь, как обозревают женский хоккей?)
+1
0
+1
А что парням остаётся хоть за Израиль поиграть.Им не чего и не светит в России.Молодцы пусть дальше так продолжают .В группу А выходят.
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Ответ BAGGIO
Спасибо за обзор хоккея. Почему игнорируете 1 дивизион?
они ещё не начали же вроде...https://www.iihf.com/en/tournaments
0
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Ответ catcher69
они ещё не начали же вроде...https://www.iihf.com/en/tournaments
Я про женский 1 дивизион. В Австрии который сегодня начался. Сыграно уже 3 матча.
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