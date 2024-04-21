Сборная ОАЭ обыграла Израиль на ЧМ в дивизионе 2А – 10:6. 14 уроженцев России играют за команды. Лихачев набрал 3+4, Клавдиев – 2+2

Сборная ОАЭ обыграла Израиль на ЧМ в дивизионе 2А со счетом 10:6.

В составе команды из ОАЭ выступают 7 уроженцев России: вратарь Максим Ращупкин, защитники Сергей Кузнецов и Айрат Бадегыев, а также форварды Илья Чуйков, Артем Клавдиев, Дмитрий Лихачев и Дмитрий Сальвассер.

В матче с Израилем Бадегыев сделал передачу. Чуйков набрал 3 (2+1) балла, Лихачев – 7 (3+4) очков, Клавдиев – 4 (2+2) балла. Кузнецов отметился 2 (1+1) очками, Сальвассер – 2 передачами.

Ращупкин отбил 32 из 38 бросков.

За сборную Израиля также выступают 7 уроженцев России: вратарь Максим Каляев, защитник Михаил Кожевников, а также форварды Тимур Галеев, Максим Хубашвили, Глеб Хволес, Кирилл Полозов и Илья Спектор.

В этом матче Кожевников сделал 3 передачи, Полозов забил 2 гола. Каляев отразил 18 из 25 бросков.