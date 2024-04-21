Сборная ОАЭ обыграла Израиль на ЧМ в дивизионе 2А – 10:6. 14 уроженцев России играют за команды. Лихачев набрал 3+4, Клавдиев – 2+2
Сборная ОАЭ обыграла Израиль на ЧМ в дивизионе 2А со счетом 10:6.
В составе команды из ОАЭ выступают 7 уроженцев России: вратарь Максим Ращупкин, защитники Сергей Кузнецов и Айрат Бадегыев, а также форварды Илья Чуйков, Артем Клавдиев, Дмитрий Лихачев и Дмитрий Сальвассер.
В матче с Израилем Бадегыев сделал передачу. Чуйков набрал 3 (2+1) балла, Лихачев – 7 (3+4) очков, Клавдиев – 4 (2+2) балла. Кузнецов отметился 2 (1+1) очками, Сальвассер – 2 передачами.
Ращупкин отбил 32 из 38 бросков.
За сборную Израиля также выступают 7 уроженцев России: вратарь Максим Каляев, защитник Михаил Кожевников, а также форварды Тимур Галеев, Максим Хубашвили, Глеб Хволес, Кирилл Полозов и Илья Спектор.
В этом матче Кожевников сделал 3 передачи, Полозов забил 2 гола. Каляев отразил 18 из 25 бросков.
В 2019-м выиграли див. 3Q, 4 победы из 5-ти, разница 46-14, лучшим бомбером турнира стал альметьевец Артур Зайнутдинов (ОАЭ) - 18 (13+5).
В 2020-м и 2021-м из-за короны не играли.
В 2022-м выиграли див. 3А, 4 победы их 4-х, разница 41-11, лучшим бомбером турнира стал белорус Максим Захаров (ОАЭ) - 22 (7+15).
В 2023-м выиграли див. 2В, 5 побед из 5-ти, разница 35-10, лучшим бомбером турнира стал челябинец Сергей Кузнецов (ОАЭ) - 17 (8+9).