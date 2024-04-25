Генменеджер «Торпедо»: «Металлург» – пример и ориентир для нас. Хорошее подтверждение, что наши планы на молодежь реалистичны»

Теги Металлург Мг Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Максим Гафуров Хоккей

Максим Гафуров назвал «Металлург» примером для «Торпедо».

«Металлург» выиграл Кубок Гагарина, обыграв «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии.

«С большим удовольствием и вниманием следили за «Металлургом», его системным подходом. Для нас это пример и ориентир.

Хорошее подтверждение, что наши планы на молодежь реалистичны», – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

4 комментария
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Сначала прочитал генменеджер "Торонто")
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У вас тренера не уже год как
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Ответ Why always me?!
Сначала прочитал генменеджер "Торонто")
я именно из-за этого и решил почитать новость 😁
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-1
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Ответ Why always me?!
Сначала прочитал генменеджер "Торонто")
Если в слове Витязь сделать 7 ошибок, получится Трактор
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