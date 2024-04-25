Генменеджер «Торпедо»: «Металлург» – пример и ориентир для нас. Хорошее подтверждение, что наши планы на молодежь реалистичны»
Максим Гафуров назвал «Металлург» примером для «Торпедо».
«Металлург» выиграл Кубок Гагарина, обыграв «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии.
«С большим удовольствием и вниманием следили за «Металлургом», его системным подходом. Для нас это пример и ориентир.
Хорошее подтверждение, что наши планы на молодежь реалистичны», – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.