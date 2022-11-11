Форвард «Коламбуса» Ворачек выбыл на неопределенный срок из-за травмы. Бланкенбург пропустит 6-8 недель

поместил трех хоккеистов в список травмированных.

В этот список вошел защитник Ник Бланкенбург, а также нападающие и .

Бланкенбург пропустит 6-8 недель из-за перелома голеностопа. Хоккеист набрал 3 (2+1) очка в 7 матчах регулярного чемпионата .

Ворачек выбыл на неопределенный срок из-за повреждения, полученного 4 ноября в матче с «Колорадо». Чешский форвард записал на свой счет 6 (1+5) баллов в 11 играх сезона.

Курали получил травму верхней части тела 5 ноября в игре с «Колорадо». Американец отметился 4 (2+2) очками в 12 матчах чемпионата.

Также стало известно, что защитник «Блю Джекетс» Зак Веренски пропустит весь регулярный чемпионат из-за травмы плеча.