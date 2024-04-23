Есмантович про увеличение лимита: «ЦСКА занимает нейтральную позицию. Хотелось бы, что приезжали хорошие игроки. Но и надо воспитывать своих ребят»

Игорь Есмантович высказался про увеличение лимита на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов Фонбет Чемпионата КХЛ на сезон-2024/25.

– Смена регламента по легионерам вредит лиге?

– Вопрос больше к Алексею Морозову. На него должен отвечать один из топ‑менеджеров .

У нас призыв один – надо воспитывать своих ребят, чтобы они играли и приносили радость болельщикам, чтобы достойно представляли страну на международной арене.

А как КХЛ распределит ситуацию по вопросам легионеров… Ответа нет.

Мы хотим быть страной, в которую приезжают специалисты высокого уровня. Но не все клубы могут позволить себе игроков высокого уровня.

Ситуация двоякая – мы открыты, чтобы к нам приезжали, но хотелось бы, чтобы приезжали хорошие игроки. ЦСКА занимает нейтральную позицию.

Сколько согласуете – ваше дело. Мы будем идти своим путем, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.