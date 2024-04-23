«Куньлунь» подтвердил продолжение выступлений в России. Китайская команда играет в Мытищах с 2020 года

«Куньлунь» продолжит выступать в России.

Китайская команда сообщила, что проведет еще один сезон в России в следующем сезоне КХЛ.

«Хоккейный клуб « » останется в России еще на один сезон: команда будет проводить домашние матчи на «Арене-Мытищи», – говорится в заявлении клуба.

Клуб был основан в 2016 году. До 2020 года «Куньлунь» проводил домашние матчи в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. С 2020 года команда играет в Мытищах.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 клуб занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.