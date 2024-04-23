«Куньлунь» подтвердил продолжение выступлений в России. Китайская команда играет в Мытищах с 2020 года

Теги КХЛ Арена-Мытищи Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Куньлунь» продолжит выступать в России.

Китайская команда сообщила, что проведет еще один сезон в России в следующем сезоне КХЛ.

«Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» останется в России еще на один сезон: команда будет проводить домашние матчи на «Арене-Мытищи», – говорится в заявлении клуба.

Клуб был основан в 2016 году. До 2020 года «Куньлунь» проводил домашние матчи в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. С 2020 года команда играет в Мытищах.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 клуб занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

12 комментариев
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Позорный клуб с позорной посещаемостью)
У них 1000 человек набирается когда только топ клубы в гости приезжают
Местные не хотят на это посмешище, кроме отбитых пары десятков человек
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+5
"Китайская играет в Мытищах с 2020 года" - это как бы закос под оговорку китайца на русском?
+4
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+4
Ответ Evgeny Valyaev
Ну ладно коронавирус был. Но сейчас что мешает им в Китае играть?
Они там никому не нужны.
Что там 1000 человек посещаемость, что здесь. Здесь хоть с логистикой проще. ;)
+3
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+3
Ответ Evgeny Valyaev
Ну ладно коронавирус был. Но сейчас что мешает им в Китае играть?
Их собственная федерация хоккея ) Собственно демарш федерации, не вызвавшей на олимпийскую квалификацию ни одного игрока Куньлуня (которому специально для этого сделали окно в календаре КХЛ), явно говорит о том, что Китаю Куньлунь не нужен вовсе ;-)
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У них из Китайского только название.
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Так это может еще индийский клуб создать?
Индия Рупия (Балашиха)
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нормально так развивают хоккей в Китае или просто осваивают деньги
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Ну ладно коронавирус был. Но сейчас что мешает им в Китае играть?
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Новость писала китайская На Дё Жин.
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4 лега значит будет
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Тогда пусть соблюдают лимит на легионеров)
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Ответ Вячеслав Лобачев
Позорный клуб с позорной посещаемостью) У них 1000 человек набирается когда только топ клубы в гости приезжают Местные не хотят на это посмешище, кроме отбитых пары десятков человек
Олег, тут про тебя рассказывают :)
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