Владелец «Юты»: «Чарльз Баркли написал: «Если тебе нужен вратарь, я доступен по дешевой цене»

Владелец «Юты» рассказал о сообщении Чарльза Баркли после создания клуба НХЛ.

НХЛ ранее объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.

Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона и будет проводить матчи на арене Delta Center (вместимость в хоккейной конфигурации – 16 тысяч зрителей). Планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.

Райан Смит, владелец «Юты» и баскетбольного клуба «Юта Джаз», ответил на вопрос о том, от кого он получил сообщения после того, как стало известно, что в Юте появится клуб .

«Чарльз Баркли написал сообщение, говорит: «Эй, если тебе нужен вратарь, я доступен по дешевой цене». Думаю, это было довольно хорошо», – сказал Смит.