Владелец «Юты»: «Чарльз Баркли написал: «Если тебе нужен вратарь, я доступен по дешевой цене»

Теги Чарльз Баркли НХЛ Райан Смит Юта Хоккей

Владелец «Юты» рассказал о сообщении Чарльза Баркли после создания клуба НХЛ.

НХЛ ранее объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.

Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона и будет проводить матчи на арене Delta Center (вместимость в хоккейной конфигурации – 16 тысяч зрителей). Планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.

Райан Смит, владелец «Юты» и баскетбольного клуба «Юта Джаз», ответил на вопрос о том, от кого он получил сообщения после того, как стало известно, что в Юте появится клуб НХЛ.

«Чарльз Баркли написал сообщение, говорит: «Эй, если тебе нужен вратарь, я доступен по дешевой цене». Думаю, это было довольно хорошо», – сказал Смит.

6 комментариев
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Про цену лучше говорить Низкая, а не Дешевая.
+5
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+5
Баркли в Финиксе. это мега было!)) персонально за него болел.Добро пожаловать в лигу сер Чарльз. одевай доспехи. ложись в в ворота на бок. % пропущенных будет 0.0)))
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и центром Кириленко вернуть в Юту)
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+1
Ответ Павел Павленко
Баркли в Финиксе. это мега было!)) персонально за него болел.Добро пожаловать в лигу сер Чарльз. одевай доспехи. ложись в в ворота на бок. % пропущенных будет 0.0)))
Чарльз давно топит за хоккей)
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Ответ Vasilii Mishchenko
Про цену лучше говорить Низкая, а не Дешевая.
классика же! дешовые цены, недорого
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Ответ Kirill HG
и центром Кириленко вернуть в Юту)
Элитным персональщиком и тувеем)
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