Беднар о Георгиеве после 6:7 с «Виннипегом»: «Он должен был сыграть лучше, наверное. Нам не хватило пары сэйвов для победы»

Джаред Беднар высказался об игре Александра Георгиева в 1-м матче плей-офф.

Российский вратарь «Колорадо» пропустил 7 шайб в первом матче серии первого раунда с «Виннипегом» (6:7). Он отразил 16 бросков из 23.

«Наверное, он должен был сыграть лучше, так? Я считаю, что мы сыграли хорошо, создавали моменты. Он сделал несколько хороших сэйвов, для победы нам не хватило еще пары. Но что есть, то есть.

Это командная игра. Мы допустили ряд ошибок при игре в обороне, которых нам нужно будет избегать», – сказал главный тренер «Эвеланш».

Вратарь «Колорадо» Аннунен не попал в заявку на 1-й матч серии с «Виннипегом» из-за болезни. Хольм без опыта игр в НХЛ был сменщиком Георгиева