Беднар о Георгиеве после 6:7 с «Виннипегом»: «Он должен был сыграть лучше, наверное. Нам не хватило пары сэйвов для победы»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Александр Георгиев Джаред Беднар Хоккей

Джаред Беднар высказался об игре Александра Георгиева в 1-м матче плей-офф.

Российский вратарь «Колорадо» пропустил 7 шайб в первом матче серии первого раунда с «Виннипегом» (6:7). Он отразил 16 бросков из 23. 

«Наверное, он должен был сыграть лучше, так? Я считаю, что мы сыграли хорошо, создавали моменты. Он сделал несколько хороших сэйвов, для победы нам не хватило еще пары. Но что есть, то есть.

Это командная игра. Мы допустили ряд ошибок при игре в обороне, которых нам нужно будет избегать», – сказал главный тренер «Эвеланш». 

Вратарь «Колорадо» Аннунен не попал в заявку на 1-й матч серии с «Виннипегом» из-за болезни. Хольм без опыта игр в НХЛ был сменщиком Георгиева

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6 комментариев
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это стандартная фраза из уст многих тренеров о своих вратарях - "пары его сейвов нам бы не помешало", часто(практически всегда) говорит об оценке его действий как "неуд" )
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Был бы Аннунен здоров, не доиграл бы весь матч. 69% отраженных бросков - это сильно
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Может надо было в защите сыграть почетче?
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Я думаю, что дополнительное давление на Георгиева не сделает его лучше. Скорее наоборот. Но, представляю, как зол был Беднар и то, что он сказал – это мягко и вполне педагогично)
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Ответ trouble_shooter
Может надо было в защите сыграть почетче?
Просто позорище, с такой защитой, в ПО, долго не проживёшь.
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Это командная игра, но виноват Георгиев)) вообще, конечно, не стоило винить его публично.
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