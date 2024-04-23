Руа о 3:5: «У «Айлендерс» был шанс выиграть. Наши удаления дали «Каролине» импульс, игра сильно изменилась. Нужно переключиться и выиграть третий матч»

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Патрик Руа Хоккей

Патрик Руа прокомментировал поражение своей команды в матче с «Каролиной».

В игре первого раунда Кубка Стэнли «Айлендерс», ведя по ходу встречи 3:0, проиграли «Харрикейнз» со счетом 3:5.

Счет в серии стал 2-0 в пользу клуба из Роли.

«Это тяжелое поражение, без сомнения, потому что у нас был шанс выиграть эту игру.

Нужно переключиться и быть готовыми к следующей игре. Мы едем домой, и нам нужно хорошо сыграть на домашнем льду, выиграть третий матч – вот и все.

Наши удаления дали «Каролине» импульс, и игра сильно изменилась. Мы начали проигрывать борьбу один в один и не очень хорошо работали у бортов. Соперник воспользовался этим», – сказал главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа

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3 комментария
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3:0 —> 3:5 это прям мастер-класс.
В регулярке сама Каролайна так скрутилась в игре с Виннипегом.
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Да уж, пять бросков в створ за второй и третий период - это совсем печаль.
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Если бросать 5 раз за 2 периода - никакой большинство сопернику и не нужно будет
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