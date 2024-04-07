Руа о 2:0 с «Нэшвиллом»: «Варламов был великолепен. Он выиграл для нас этот матч»

Теги Айлендерс Нэшвилл Семен Варламов НХЛ Патрик Руа Хоккей

Патрик Руа оценил игру Семена Варламова в матче с «Нэшвиллом» (2:0).

Вратарь «Айлендерс» сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 41 бросок «Предаторс».

«Он был великолепен. Он выглядит очень уверенным. Казалось, что это была легкая игра. Я был рад, что он так играет. Нам это было необходимо.

Мы провели четыре игры за шесть дней. Ребята, возможно, немного устали, и я думаю, именно по этой причине у нас было немного больше потерь, чем обычно, но наш вратарь дал нам шанс выиграть эту игру. Он выиграл для нас этот матч», – сказал главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа.

Варламов делит 4-е место в истории «Айлендерс» по матчам на ноль с ДиПьетро (по 16). В топ-3 – Реш, Смит и Сорокин

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2 комментария
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Семён лучший из российских вратарей в этом сезоне!
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Ответ Евгений Сергеев
Семён лучший из российских вратарей в этом сезоне!
Бобр.
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