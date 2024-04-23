Капитан «Вегаса» Стоун забил «Далласу» в плей-офф – сразу после выхода из LTIR. Взятые на дедлайне Гертл и Хэнифин набрали очки в 1-м матче серии

Капитан «Вегаса» Марк Стоун забил в первом матче серии с «Далласом».

«Голден Найтс» обыграли «Старс» (4:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).

31-летний капитан клуба из Невады открыл счет на 2-й минуте. Он провел первый матч после выхода из списка травмированных на долгий срок игроков, куда попал в феврале. Сообщалось, что у канадца разрыв селезенки.

Помещение Стоуна в LTIR позволило клубу высвободить пространство под потолком зарплат перед дедлайном. «Рыцари» приобрели защитника , а также форвардов и Энтони Манту.

Хэнифин сегодня отметился двумя результативными передачами, а Гертл – заброшенной шайбой.

Напомним, что в прошлом сезоне Стоун пропустил около половины регулярки из-за травмы спины. Он вернулся на лед в плей-офф и помог « » выиграть , набрав 24 (11+13) очка в 22 играх.