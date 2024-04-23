Капитан «Вегаса» Стоун забил «Далласу» в плей-офф – сразу после выхода из LTIR. Взятые на дедлайне Гертл и Хэнифин набрали очки в 1-м матче серии
Капитан «Вегаса» Марк Стоун забил в первом матче серии с «Далласом».
«Голден Найтс» обыграли «Старс» (4:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).
31-летний капитан клуба из Невады открыл счет на 2-й минуте. Он провел первый матч после выхода из списка травмированных на долгий срок игроков, куда попал в феврале. Сообщалось, что у канадца разрыв селезенки.
Помещение Стоуна в LTIR позволило клубу высвободить пространство под потолком зарплат перед дедлайном. «Рыцари» приобрели защитника Ноа Хэнифина, а также форвардов Томаша Гертла и Энтони Манту.
Хэнифин сегодня отметился двумя результативными передачами, а Гертл – заброшенной шайбой.
Напомним, что в прошлом сезоне Стоун пропустил около половины регулярки из-за травмы спины. Он вернулся на лед в плей-офф и помог «Вегасу» выиграть Кубок Стэнли, набрав 24 (11+13) очка в 22 играх.
Прекрасная глубокая команда, где достаточно людей, достойных выиграть Кубок, в первую очередь конечно Павелски.
Если пройдут, то очень много сил оставят.
На следующий сезон почему то Вегас припишет, а Торонто ,Питсбург и Рейнджерс будут думать...как это они так делают ,это ведь так просто, но у нас почему о не получается.
Сомнений нет что Вегас получил усиление(как и Тампа ранее), но это явно не так просто, и нужна некая удача с правильной болезнью и ее сроком, и главное что бы хоккеист травмировался без потери своих качеств. Да еще и восстановился четко и в хорошей форме.
Думаю многие ему завидуют)
В следующем сезоне какую-нибудь мигрень ему припишут)