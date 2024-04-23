Капитан «Вегаса» Стоун забил «Далласу» в плей-офф – сразу после выхода из LTIR. Взятые на дедлайне Гертл и Хэнифин набрали очки в 1-м матче серии

Теги травмы Кубок Стэнли НХЛ Вегас Марк Стоун Томаш Гертл Ноа Хэнифин Хоккей

Капитан «Вегаса» Марк Стоун забил в первом матче серии с «Далласом».

«Голден Найтс» обыграли «Старс» (4:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0). 

31-летний капитан клуба из Невады открыл счет на 2-й минуте. Он провел первый матч после выхода из списка травмированных на долгий срок игроков, куда попал в феврале. Сообщалось, что у канадца разрыв селезенки. 

Помещение Стоуна в LTIR позволило клубу высвободить пространство под потолком зарплат перед дедлайном. «Рыцари» приобрели защитника Ноа Хэнифина, а также форвардов Томаша Гертла и Энтони Манту.

Хэнифин сегодня отметился двумя результативными передачами, а Гертл – заброшенной шайбой. 

Напомним, что в прошлом сезоне Стоун пропустил около половины регулярки из-за травмы спины. Он вернулся на лед в плей-офф и помог «Вегасу» выиграть Кубок Стэнли, набрав 24 (11+13) очка в 22 играх.

18 комментариев
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Далласу конечно не повезло нарваться на это в первом раунде

Прекрасная глубокая команда, где достаточно людей, достойных выиграть Кубок, в первую очередь конечно Павелски.

Если пройдут, то очень много сил оставят.
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+28
хоть бы пару матчей пропустил ради приличия)
+22
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+20
Ответ Барин
Хорошенький наброс от спорца) Вегас не осуждаю, всё в рамках существующих правил.
В рамках существующих правил выводить игрока из под потолка зарплат при наличии серьезной травмы. А никак не выдумывать перед дедлайном эту серьезную травму, которая чудесным образом исчезает к первому матчу плей-офф.
+24
-5
+19
Ответ gombocrew
В рамках существующих правил выводить игрока из под потолка зарплат при наличии серьезной травмы. А никак не выдумывать перед дедлайном эту серьезную травму, которая чудесным образом исчезает к первому матчу плей-офф.
Я конечно не знаю всех тонкостей и правил, при которых игрока помещают в LTIR, но не думаю, что сидит такой ген. менеджер и опа, Стоуна в долгосрочный список травмированных и все, вот справка от врача команды что у него разрыв селезёнки. Наверняка там есть помимо заключения врача команды, заключение какой-то комиссии от НХЛ, основанное на медицинских показателях( УЗИ, снимки, анализы как минимум)
+12
-3
+9
Ответ Вадим Сидоров
Стоун красавчик - получает 9,5 млн, а играет половину (либо 2/3) регулярки Думаю многие ему завидуют) В следующем сезоне какую-нибудь мигрень ему припишут)
В вашем комментарие самое прекрасное что другие генменеджеры это такие "дяди с лишней хромосомой", чуть ли не слюна идет, настолько они тупые как будто.!Ну то есть у условного Торонто,Рейнджерс, Монреаля и Лос-Анджелесе есть ровно такая же опция,прям подчеркну для трудопонимающих ПРЯМ РОВНО ТАКАЯ ЖЕ ОПЦИЯ, скинуть условного Тавареса и Марнера на полсезона с ноября по март в ЛТИР, и взять себе еще для глубина тройку игроков ..но они такие как в фильме идиократия ставят квадрат в круг,и не могут никак разблокировать эту опцию. И слюна идет.
На следующий сезон почему то Вегас припишет, а Торонто ,Питсбург и Рейнджерс будут думать...как это они так делают ,это ведь так просто, но у нас почему о не получается.
Сомнений нет что Вегас получил усиление(как и Тампа ранее), но это явно не так просто, и нужна некая удача с правильной болезнью и ее сроком, и главное что бы хоккеист травмировался без потери своих качеств. Да еще и восстановился четко и в хорошей форме.
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+9
Аплодисменты. Без всякой иронии.
+6
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+5
Болею за Даллас, к черту читеров.
+4
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+3
Ответ Антон Ермазов
Я конечно не знаю всех тонкостей и правил, при которых игрока помещают в LTIR, но не думаю, что сидит такой ген. менеджер и опа, Стоуна в долгосрочный список травмированных и все, вот справка от врача команды что у него разрыв селезёнки. Наверняка там есть помимо заключения врача команды, заключение какой-то комиссии от НХЛ, основанное на медицинских показателях( УЗИ, снимки, анализы как минимум)
Только ГМ Вегаса в феврале на справедливые вопросы журналистов отчитывал их, грозясь показать УЗИ брюшной полости Стоуна (так и не показал) с порванной селезёнкой, из-за чего тот инвалидом может стать. А в итоге Марк вылечивается аккурат к первой игре плей-офф и в ней забрасывает первую в плей-офф шайбу) Но всё по правилам, да)
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+3
Это в его лишь 1 игра а потом бац и 4-1 счет в серии . А вот если Рыцари своего лучшего образца то да !!! отдавайте им сразу кубок .
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0
+2
Стоун красавчик - получает 9,5 млн, а играет половину (либо 2/3) регулярки
Думаю многие ему завидуют)
В следующем сезоне какую-нибудь мигрень ему припишут)
+12
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+1
Ответ Quiet Space
хоть бы пару матчей пропустил ради приличия)
Потом можно не догать)
+1
0
+1
Покарал донный Даллас. Думаю, дальше Вегас только разгоняться будет.
+1
-1
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Ответ ilya1809
В вашем комментарие самое прекрасное что другие генменеджеры это такие "дяди с лишней хромосомой", чуть ли не слюна идет, настолько они тупые как будто.!Ну то есть у условного Торонто,Рейнджерс, Монреаля и Лос-Анджелесе есть ровно такая же опция,прям подчеркну для трудопонимающих ПРЯМ РОВНО ТАКАЯ ЖЕ ОПЦИЯ, скинуть условного Тавареса и Марнера на полсезона с ноября по март в ЛТИР, и взять себе еще для глубина тройку игроков ..но они такие как в фильме идиократия ставят квадрат в круг,и не могут никак разблокировать эту опцию. И слюна идет. На следующий сезон почему то Вегас припишет, а Торонто ,Питсбург и Рейнджерс будут думать...как это они так делают ,это ведь так просто, но у нас почему о не получается. Сомнений нет что Вегас получил усиление(как и Тампа ранее), но это явно не так просто, и нужна некая удача с правильной болезнью и ее сроком, и главное что бы хоккеист травмировался без потери своих качеств. Да еще и восстановился четко и в хорошей форме.
очень смешно, тут явно за Вегас Старик Хоттабыч топит
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