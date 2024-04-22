Ванкувер – Нэшвилл: прогноз на второй матч 24 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 5,5

Счет в серии 1 – 0 (4 : 2)

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Серия этих команд представляется одной из самых непредсказуемых. «Ванкувер Кэнакс», вроде, уже готовы к большим свершениям, отлично провели регулярный сезон, но что от них в очередной раз ожидать в Кубке Стэнли, неизвестно. По факту и месту в турнирной таблице «Нэшвилл Предаторз» андердоги, но первый матч показал, что они играют с хозяевами, как минимум, на равных. Много бросков команды делать не позволяли, но если кого-то выводили на момент, то он выглядел очень опасным. Голкипер хозяев Тэтчер Демко в одном из таких эпизодов спас хозяев, в другом не смог. Джейсон Цукер ближе к концу первого периода открыл счет. Хозяева сравняли сразу же после перерыва. Но в середине матча «Нэшвилл» заработал большинство и обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» Райан О′Райлли вновь вывел свою команду вперед. По такой игре эта шайба вполне могла оказаться победной. Но в третьем периоде «Ванкувер» дважды в течение 21 секунд смог огорчить голкипера гостей Юусе Сароса. От шока «хищники» оправиться так и не смогли и пропустили еще уже в пустые ворота. Теперь нужно искать силы на ответ. Коэффициенты букмекеров на второй матч серии.

победа «Ванкувер Кэнакс» — от 2,03 (Pari) до 2,10 (Бетсити)

победа «Нэшвилл Предаторз» — от 2,94 (BetBoom) до 3,16 (Olimpbet)

Где смотреть второй матч Ванкувер – Нэшвилл

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