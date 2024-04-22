Ванкувер – Нэшвилл: прогноз на второй матч 24 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Хоккей

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 5,5

Счет в серии 1 – 0 (4 : 2)

Оставляйте свои прогнозы на матчи🏒🏒🏒

Серия этих команд представляется одной из самых непредсказуемых. «Ванкувер Кэнакс», вроде, уже готовы к большим свершениям, отлично провели регулярный сезон, но что от них в очередной раз ожидать в Кубке Стэнли, неизвестно. По факту и месту в турнирной таблице «Нэшвилл Предаторз» андердоги, но первый матч показал, что они играют с хозяевами, как минимум, на равных. Много бросков команды делать не позволяли, но если кого-то выводили на момент, то он выглядел очень опасным. Голкипер хозяев Тэтчер Демко в одном из таких эпизодов спас хозяев, в другом не смог. Джейсон Цукер ближе к концу первого периода открыл счет. Хозяева сравняли сразу же после перерыва. Но в середине матча «Нэшвилл» заработал большинство и обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» Райан О′Райлли вновь вывел свою команду вперед. По такой игре эта шайба вполне могла оказаться победной. Но в третьем периоде «Ванкувер» дважды в течение 21 секунд смог огорчить голкипера гостей Юусе Сароса. От шока «хищники» оправиться так и не смогли и пропустили еще уже в пустые ворота. Теперь нужно искать силы на ответ. Коэффициенты букмекеров на второй матч серии.

  • победа «Ванкувер Кэнакс» — от 2,03 (Pari) до 2,10 (Бетсити)
  • победа «Нэшвилл Предаторз» — от 2,94 (BetBoom) до 3,16 (Olimpbet)

Где смотреть второй матч Ванкувер – Нэшвилл

Оставляйте свои прогнозы на матчи🏒🏒🏒

Ванкувер – Нэшвилл
Дата проведения
24 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий