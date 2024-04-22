Защитник «Вашингтона» Иорио полчил травму в 1-м матче с «Рейнджерс». Ранее выбыли Дженсен и Сандин

Защитник «Вашингтона» Винсент Иорио выбыл из-за травмы.

21-летний хоккеист получил повреждение верхней части тела во время матча против «Рейнджерс» (1:4) – после силового приема Алекси Лафреньера.

Главный тренер «Кэпиталс» сообщил, что Иорио вернется на лед через несколько дней.

Ранее травмы получили еще два игрока обороны « » – и . Они еще не вернулись к полноценной работе с командой.

Второй матч в серии против «Рейнджерс» «Вашингтон» проведет 24 апреля.