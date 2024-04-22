Защитник «Вашингтона» Иорио полчил травму в 1-м матче с «Рейнджерс». Ранее выбыли Дженсен и Сандин
Защитник «Вашингтона» Винсент Иорио выбыл из-за травмы.
21-летний хоккеист получил повреждение верхней части тела во время матча против «Рейнджерс» (1:4) – после силового приема Алекси Лафреньера.
Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери сообщил, что Иорио вернется на лед через несколько дней.
Ранее травмы получили еще два игрока обороны «Вашингтона» – Ник Дженсен и Расмус Сандин. Они еще не вернулись к полноценной работе с командой.
Второй матч в серии против «Рейнджерс» «Вашингтон» проведет 24 апреля.
но как в той песне
ведь я не плачу и не рыдаю)
просто Верим в команду. есть как есть. за неимением гербовой бумаги пишем на туалетной. пусть борьбу покажут. а там и не обидно будет