Защитник «Вашингтона» Иорио полчил травму в 1-м матче с «Рейнджерс». Ранее выбыли Дженсен и Сандин

Теги травмы Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Ник Дженсен Расмус Сандин Винсент Иорио Спенсер Карбери Хоккей

Защитник «Вашингтона» Винсент Иорио выбыл из-за травмы.

21-летний хоккеист получил повреждение верхней части тела во время матча против «Рейнджерс» (1:4) – после силового приема Алекси Лафреньера. 

Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери сообщил, что Иорио вернется на лед через несколько дней. 

Ранее травмы получили еще два игрока обороны «Вашингтона» – Ник Дженсен и Расмус Сандин. Они еще не вернулись к полноценной работе с командой.

Второй матч в серии против «Рейнджерс» «Вашингтон» проведет 24 апреля. 

4 комментария
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смотришь на состав. и плакать хочется.
но как в той песне
ведь я не плачу и не рыдаю)
просто Верим в команду. есть как есть. за неимением гербовой бумаги пишем на туалетной. пусть борьбу покажут. а там и не обидно будет
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Ну в ПО вышли, задача максимум выполнена. Дальше уже не особо важно. Себе доказали, опыт получили, Саню порадовали.
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Уж не в моменте ли перед вторым голом... Не очень то это было похоже на силовой приём, это тянуло по большому счету на нарушение
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