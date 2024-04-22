Артур Каюмов: «Счет 0-2 не является приговором для «Локомотива». Никаких расстройств и огорчений нет. Выиграем один матч, почувствуем вкус победы и погоним вперед»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Артур Каюмов Хоккей

Артур Каюмов высказался о серии плей-офф с «Металлургом» (0-2).

– Артур, команда проиграла магнитогорский отрезок серии со счетом 0-2. Какие впечатления он у вас оставил?  

– Впечатления хорошие, положительные. Нужно оставить все хорошее, что было во второй игре, и добавить в следующей.

– Немного удивил твой ответ. Команда до сих пор преисполнена оптимизма?

– Ну конечно. Для нас счет 0-2 в серии не является приговором. Серия переезжает в Ярославль, все самое интересное в ней только начинается.

– За счет чего планируете добавлять в Ярославле?

– Прежде всего нам нужно добавлять в атакующей игре, а также убрать глупые удаления.

У нас было слишком много ненужных удалений, игра в меньшинстве отнимала силы. Ну и, наверное, необходимо улучшить реализацию моментов.

– Каков сейчас эмоциональный фон у команды?

– Хороший. У нас нет никаких расстройств и огорчений. Выиграем один матч, почувствуем вкус победы и погоним вперед, – сказал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.

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2 комментария
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Вперед, Ярославль.
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А они нё отдадут!!!
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