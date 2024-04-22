Артур Каюмов: «Счет 0-2 не является приговором для «Локомотива». Никаких расстройств и огорчений нет. Выиграем один матч, почувствуем вкус победы и погоним вперед»
Артур Каюмов высказался о серии плей-офф с «Металлургом» (0-2).
– Артур, команда проиграла магнитогорский отрезок серии со счетом 0-2. Какие впечатления он у вас оставил?
– Впечатления хорошие, положительные. Нужно оставить все хорошее, что было во второй игре, и добавить в следующей.
– Немного удивил твой ответ. Команда до сих пор преисполнена оптимизма?
– Ну конечно. Для нас счет 0-2 в серии не является приговором. Серия переезжает в Ярославль, все самое интересное в ней только начинается.
– За счет чего планируете добавлять в Ярославле?
– Прежде всего нам нужно добавлять в атакующей игре, а также убрать глупые удаления.
У нас было слишком много ненужных удалений, игра в меньшинстве отнимала силы. Ну и, наверное, необходимо улучшить реализацию моментов.
– Каков сейчас эмоциональный фон у команды?
– Хороший. У нас нет никаких расстройств и огорчений. Выиграем один матч, почувствуем вкус победы и погоним вперед, – сказал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.