Тафгай «Рейнджерс» Ремпе о дебюте в Кубке Стэнли: «Думаю, что я создан для плей-офф. Очень доволен тем, как все прошло»
Тафгай «Рейнджерс» Мэтт Ремпе считает, что он создан для плей-офф.
Форвард клуба из Нью-Йорка забросил шайбу в матче с «Вашингтоном» (4:1, 1-0 в серии), ставшем для него дебютным в Кубке Стэнли.
В 17 играх в регулярном чемпионате на счету игрока 2 (1+1) очка при 71 минуте штрафа.
«Я навсегда запомню эту атмосферу. Она потрясающая. Сегодня исполнилась моя мечта, это было нереально.
Я знаю, на что способен. Я знаю, что могу поддерживать темп и играть в контактный хоккей. Думаю, что я создан для плей-офф. Я очень доволен тем, как все прошло», – сказал 21-летний игрок.
Ремпе также рассказал, что его мама сегодня впервые посетила матч «Рейнджерс» с его участием.
«Был ли из-за этого дополнительный настрой? Он всегда у меня есть», – приводит слова Ремпе журналистка Молли Уокер.
С другой - действительно, свою работу делает и блин, даже забивает. И это дает результат.
Вся жизнь впереди
Не со всеми еще успел помахаться