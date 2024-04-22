Тафгай «Рейнджерс» Ремпе о дебюте в Кубке Стэнли: «Думаю, что я создан для плей-офф. Очень доволен тем, как все прошло»

Тафгай «Рейнджерс» Мэтт Ремпе считает, что он создан для плей-офф.

Форвард клуба из Нью-Йорка забросил шайбу в матче с « » (4:1, 1-0 в серии), ставшем для него дебютным в Кубке Стэнли.

В 17 играх в регулярном чемпионате на счету игрока 2 (1+1) очка при 71 минуте штрафа.

«Я навсегда запомню эту атмосферу. Она потрясающая. Сегодня исполнилась моя мечта, это было нереально.

Я знаю, на что способен. Я знаю, что могу поддерживать темп и играть в контактный хоккей. Думаю, что я создан для плей-офф. Я очень доволен тем, как все прошло», – сказал 21-летний игрок.

также рассказал, что его мама сегодня впервые посетила матч « » с его участием.

«Был ли из-за этого дополнительный настрой? Он всегда у меня есть», – приводит слова Ремпе журналистка Молли Уокер.