Тафгай «Рейнджерс» Ремпе о дебюте в Кубке Стэнли: «Думаю, что я создан для плей-офф. Очень доволен тем, как все прошло»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Мэтт Ремпе Хоккей

Тафгай «Рейнджерс» Мэтт Ремпе считает, что он создан для плей-офф.

Форвард клуба из Нью-Йорка забросил шайбу в матче с «Вашингтоном» (4:1, 1-0 в серии), ставшем для него дебютным в Кубке Стэнли. 

В 17 играх в регулярном чемпионате на счету игрока 2 (1+1) очка при 71 минуте штрафа. 

«Я навсегда запомню эту атмосферу. Она потрясающая. Сегодня исполнилась моя мечта, это было нереально. 

Я знаю, на что способен. Я знаю, что могу поддерживать темп и играть в контактный хоккей. Думаю, что я создан для плей-офф. Я очень доволен тем, как все прошло», – сказал 21-летний игрок. 

Ремпе также рассказал, что его мама сегодня впервые посетила матч «Рейнджерс» с его участием. 

«Был ли из-за этого дополнительный настрой? Он всегда у меня есть», – приводит слова Ремпе журналистка Молли Уокер. 

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6 комментариев
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красава!
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Двойственные чувства от этого чувака. С одной стороны - полутафгай-полупровокатор, грязноватый и колючий.
С другой - действительно, свою работу делает и блин, даже забивает. И это дает результат.
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Да, такие люди в плоффе много чего могут наворотить, молодой ему все в кайф, подраться, позадираться еще и денег за это дадут))
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Ну уж и тафгай сразу🤗. Увы, но времена чистых тафов прошло. Любит чувак залезть под кожу, может подраться, , но ведь еще и забил в самый нужный момент.
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Большой мальчик, длинные руки.
Вся жизнь впереди
Не со всеми еще успел помахаться
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