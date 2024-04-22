Карбери об 1:4 от «Рейнджерс»: «Вашингтон должен лучше играть в нападении. У нас весь год были проблемы, но нужно создавать больше моментов»

Спенсер Карбери прокомментировал поражение «Вашингтона» в первом матче плей-офф.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Кэпиталс» уступили «Рейнджерс» со счетом 1:4 (0-1).

«Мы должны гораздо лучше играть в нападении. Не секрет, что у нас весь год были с этим проблемы, но мы должны создавать больше моментов. Нужно выходить из-под прессинга, отклеивать шайбы от бортов.

Мы же продолжаем просто забрасывать шайбу [в зону]. Необходимо лучше действовать в нападении», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Вторая игра состоится в ночь с 23 на 24 апреля.