Карбери об 1:4 от «Рейнджерс»: «Вашингтон должен лучше играть в нападении. У нас весь год были проблемы, но нужно создавать больше моментов»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери прокомментировал поражение «Вашингтона» в первом матче плей-офф.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Кэпиталс» уступили «Рейнджерс» со счетом 1:4 (0-1).

«Мы должны гораздо лучше играть в нападении. Не секрет, что у нас весь год были с этим проблемы, но мы должны создавать больше моментов. Нужно выходить из-под прессинга, отклеивать шайбы от бортов.

Мы же продолжаем просто забрасывать шайбу [в зону]. Необходимо лучше действовать в нападении», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Вторая игра состоится в ночь с 23 на 24 апреля.

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8 комментариев
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У команды Ови ни одного шанса против рейнджеров.
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Ну, легко сказать. Вашингтон выглядел ужасно медленным еще 3 года назад в серии против Бостона, сейчас Оши и Ови 37 и 38 лет и, естественно, они стали еще медленнее, более того, бросок Ови уже не настолько смертоносен. Также команду покинули 2 лучших центра и Орлов, который многое давал атаке - игроки, заменившие их, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Просто невероятно, что Вашингтон попал в плей-офф. Да, честь и хвала Овечкину, что даже в таких обстоятельствах, все равно нашел способ забросить 30 шайб, еще и вытащил команду в плей-офф. Но состав очень слаб и в плей-офф, где все играют с максимальной интенсивностью, делать просто нечего.
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Легко сказать, а кто это будет делать? Дауд с Лапьером? Чтобы изобретательно играть в атаке нужны изобретательные игроки, а не разнорабочие.
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То что Вашингтон вышел в ПО уже большая победа. Парни борются, но Копы конечно фаворит здесь
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Удивительно здравый коммент. Думал, начнет опять про судейство. Действительно, катастрофически не хватает изобретательности, вариативности(праймовый Кузя-Бэкс).
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Думаю, что никто в здравом уме от них не ждёт прохода, но зацепить пару игр дома было бы здорово для болельщиков, для настроения, для опыта молодым.
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Создавать надо. Но где бы Карбсу раздобыть то, за счет чего их можно было создавать - вот реально, проблема далеко не сегодня возникла.
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