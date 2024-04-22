Каролина – Айлендерс: прогноз на второй матч 23 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 5,5

Счет в серии 1 – 0 (3 : 1)

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К этой серии повышенное внимание, поскольку в составах обеих команд много россиян. Кто-то из них должен был точно проявить себя в первом матче. Главный тренер «Айлендерс» Патрика Руа немного удивил выбором голкипера. Место в воротах занял номинально второй вратарь команды Семен Варламов. Удивила и сама команда, которая больше бросала по воротам и имела много опасных моментов. Но вратарь хозяев Фредерик Андерсен проявил себя во всей красе, или же ему на помощь приходили штанги. Еще одним героем «Каролины» стал Евгений Кузнецов. Он сначала открыл счет, а в начале третьего периода при его непосредственном участии была заброшена вторая шайба. Нападающий бросил от синей линии, и после нескольких рикошетов Стефан Ноусен вывел свою команду вперед. Для победы этого оказалось достаточно, все атаки гостей ни к чему не привели, а третью шайбу «ураганы» забросили уже в пустые ворота. Тем не менее фаворит серии пока не убедил. Создалось впечатление, что «Айлендерс» переключились на режим плей-офф, а «Каролина» пока нет. Во втором матче картина должна измениться. Букмекеры на стороне хозяев и предлагают следующие коэффициенты.

победа «Каролины Харрикейнз» — от 1,72 (Pari) до 1,78 (Лига Ставок)

победа «Нью-Йорк Айлендерс» — от 4,00 (BetBoom) до 4,21 (Olimpbet)

Где смотреть второй матч Каролина – Айлендерс

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