Кучеров и Маккиннон набрали по 140+ очков за регулярку НХЛ. Два игрока достигли этой отметки в одном сезоне впервые за 28 лет

Теги Тампа-Бэй Колорадо Яромир Ягр Марио Лемье НХЛ рекорды Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

2 игрока набрали по 140+ очков в одном сезоне в 7-й раз в истории НХЛ.

Сегодня форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон сделал 2 передачи в заключительном матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (5:1). Теперь на его счету 140 (51+89) очков в 82 играх.

Ранее в этом сезоне форварду «Тампы» Никите Кучерову также удалось достичь отметки 140 баллов. Он завершил регулярку с 144 (44+100) очками в 81 матче.

Это 7-й случай в истории НХЛ, когда 2 или более игрока набрали по 140 очков в одном сезоне.

В предыдущий раз это произошло в сезоне-1995/96, когда этой отметки достигли Яромир Ягр (149) и Марио Лемье (161).

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9 комментариев
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Причём, тогда Лемье и Ягр друг другу передачи раздавали, а тут 2 чувака из разных команд.
И Ягра, Лемье и Вени Грецкого у них в партнёрах нет.
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невероятные показатели, невероятные игроки: кто в 96-ом мог подумать, что подобное случится через 28 лет
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Ответ Рассол Уэстбрик
Эпоха лузера-некствана из Эдмонтона запомнится победами и рекордами Кучерова и Маккиннона
Ну у макдэвида рекорд по очкам за сезон в 21 веке.. И так же 100 передач как и у куча за сезон
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Жаль, не удалось Ягра догнать - побить еврорекорд.
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Оба улетели в космос
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Ответ appache
невероятные показатели, невероятные игроки: кто в 96-ом мог подумать, что подобное случится через 28 лет
Ну например Нострадамус или Ванга... Двух человек вспомнил с лету без особого яндексенья. Наверняка были и другие))
+7
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Ответ Рассол Уэстбрик
Эпоха лузера-некствана из Эдмонтона запомнится победами и рекордами Кучерова и Маккиннона
Этож каким надо быть ид😆чтоб глупость такую писать
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