Кучеров и Маккиннон набрали по 140+ очков за регулярку НХЛ. Два игрока достигли этой отметки в одном сезоне впервые за 28 лет
2 игрока набрали по 140+ очков в одном сезоне в 7-й раз в истории НХЛ.
Сегодня форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон сделал 2 передачи в заключительном матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (5:1). Теперь на его счету 140 (51+89) очков в 82 играх.
Ранее в этом сезоне форварду «Тампы» Никите Кучерову также удалось достичь отметки 140 баллов. Он завершил регулярку с 144 (44+100) очками в 81 матче.
Это 7-й случай в истории НХЛ, когда 2 или более игрока набрали по 140 очков в одном сезоне.
В предыдущий раз это произошло в сезоне-1995/96, когда этой отметки достигли Яромир Ягр (149) и Марио Лемье (161).
И Ягра, Лемье и Вени Грецкого у них в партнёрах нет.