Кучеров и Маккиннон набрали по 140+ очков за регулярку НХЛ. Два игрока достигли этой отметки в одном сезоне впервые за 28 лет

2 игрока набрали по 140+ очков в одном сезоне в 7-й раз в истории НХЛ.

Сегодня форвард « » сделал 2 передачи в заключительном матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (5:1). Теперь на его счету 140 (51+89) очков в 82 играх.

Ранее в этом сезоне форварду « » также удалось достичь отметки 140 баллов. Он завершил регулярку с 144 (44+100) очками в 81 матче.

Это 7-й случай в истории , когда 2 или более игрока набрали по 140 очков в одном сезоне.

В предыдущий раз это произошло в сезоне-1995/96, когда этой отметки достигли Яромир Ягр (149) и Марио Лемье (161).