Шестеркин выиграл 14-й матч в плей-офф НХЛ и вышел на 6-е место в истории «Рейнджерс», обогнав Ванбисбрука. Рекорд клуба у Лундквиста – 61 победа

Игорь Шестеркин вышел на 6-е место в истории «Рейнджерс» по победам в Кубке Стэнли.

Вратарь отбил 20 из 21 броска «Вашингтона» в игре 1-го раунда серии плей-офф (4:1, 1-0), выиграв 14-й матч за карьеру и обогнав (13).

5-ю позицию в списке занимает Джон Дэвидсон с 16 победами. Рекордсмен ньюйоркцев – (61).

В топ-4 также входят (41 выигранный матч), Эд Джакомин (29) и Дэйв Керр (17).