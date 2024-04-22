Шестеркин выиграл 14-й матч в плей-офф НХЛ и вышел на 6-е место в истории «Рейнджерс», обогнав Ванбисбрука. Рекорд клуба у Лундквиста – 61 победа

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Хенрик Лундквист Джон Дэвидсон Джон Ванбисбрук Майк Рихтер Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин вышел на 6-е место в истории «Рейнджерс» по победам в Кубке Стэнли.

Вратарь отбил 20 из 21 броска «Вашингтона» в игре 1-го раунда серии плей-офф (4:1, 1-0), выиграв 14-й матч за карьеру и обогнав Джона Ванбисбрука (13).

5-ю позицию в списке занимает Джон Дэвидсон с 16 победами. Рекордсмен ньюйоркцев – Хенрик Лундквист (61).

В топ-4 также входят Майк Рихтер (41 выигранный матч), Эд Джакомин (29) и Дэйв Керр (17).

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