Юрий Бабенко: «ЦСКА – один из вариантов продолжения работы. 1 мая все будет ясно»

Теги Ак Барс ЦСКА возможные переходы Юрий Бабенко КХЛ Матч ТВ Хоккей

Юрий Бабенко высказался о возможном переходе на работу в ЦСКА.

Последние два года 46-летний специалист занимает должность ассистента главного тренера «Ак Барса». Его зоной ответственности является работа с нападающими. 

«До 30 апреля ничего не могу ничего сказать, потому что у меня есть действующий контракт с «Ак Барсом».

ЦСКА – это один из вариантов продолжения работы, но пока не могу сказать ни «да», ни «нет». Первого мая все будет ясно», – сказал ассистент главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко.

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6 комментариев
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Слава Богу, главное от нас подальше ... такого счастья на фиг не надо даже даром !
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Ответ Яяя Яяя
Теперь в "ЦСКА" станет такое же "нулевое" большинство, как и в "Ак Барсе"???
Как будто у нас оно лучше было.
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грустный "глазки домиком Бабенко" повезет унылое большинство дальше.
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никчменный тренер,если так можно назвать
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