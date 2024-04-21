Юрий Бабенко: «ЦСКА – один из вариантов продолжения работы. 1 мая все будет ясно»

Юрий Бабенко высказался о возможном переходе на работу в ЦСКА.

Последние два года 46-летний специалист занимает должность ассистента главного тренера « ». Его зоной ответственности является работа с нападающими.

«До 30 апреля ничего не могу ничего сказать, потому что у меня есть действующий контракт с «Ак Барсом».

– это один из вариантов продолжения работы, но пока не могу сказать ни «да», ни «нет». Первого мая все будет ясно», – сказал ассистент главного тренера «Ак Барса» .