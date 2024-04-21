Юрий Бабенко: «ЦСКА – один из вариантов продолжения работы. 1 мая все будет ясно»
Юрий Бабенко высказался о возможном переходе на работу в ЦСКА.
Последние два года 46-летний специалист занимает должность ассистента главного тренера «Ак Барса». Его зоной ответственности является работа с нападающими.
«До 30 апреля ничего не могу ничего сказать, потому что у меня есть действующий контракт с «Ак Барсом».
ЦСКА – это один из вариантов продолжения работы, но пока не могу сказать ни «да», ни «нет». Первого мая все будет ясно», – сказал ассистент главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко.