Форвард «Бостона» Дебраск набрал 2+1 с «Торонто» – личный рекорд по очкам в матче плей-офф
Форвард «Бостона» Джейк Дебраск набрал 2+1 в матче с «Торонто».
Нападающий «Брюинс» сделал дубль и результативную передачу в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (5:1, 1-0). Его признали второй звездой встречи.
27-летний Дебраск установил личный рекорд по очкам в матче плей-офф (3).
Его 2 шайбы за 2:32 игрового времени (36-я и 38-я минуты) стали 10-м результатом по скорости оформления дубля в истории «Бостона» в плей-офф.
В минувшем регулярном чемпионате на счету игрока 40 (19+21) баллов в 80 играх.