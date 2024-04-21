Форвард «Бостона» Дебраск набрал 2+1 с «Торонто» – личный рекорд по очкам в матче плей-офф

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Джейк Дебраск Хоккей

Форвард «Бостона» Джейк Дебраск набрал 2+1 в матче с «Торонто».

Нападающий «Брюинс» сделал дубль и результативную передачу в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (5:1, 1-0). Его признали второй звездой встречи. 

27-летний Дебраск установил личный рекорд по очкам в матче плей-офф (3).

Его 2 шайбы за 2:32 игрового времени (36-я и 38-я минуты) стали 10-м результатом по скорости оформления дубля в истории «Бостона» в плей-офф. 

В минувшем регулярном чемпионате на счету игрока 40 (19+21) баллов в 80 играх. 

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3 комментария
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Деточка выросла.
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Маршанд - 130 очков в ПО, второй в истории клуба, Пастрняк - 80, 12й в истории клуба
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Батя за всю карьеру столько в плейофф не набирал
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