Валерий Каменский: «Овечкин вывел «Вашингтон» в плей-офф, и это лишний раз подтверждает, что он великий игрок, звезда. Чем ближе рекорд, тем тяжелее будет его побить»

Валерий Каменский оценил выступление Александра Овечкина в регулярке НХЛ.

Нападающий « » набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах. «Кэпиталс» вышли в плей-офф, заняв 8-е место в таблице Восточной конференции.

« лишний раз доказал, что он большой мастер, умеет справляться с трудностями, что он сделал с достоинством. Считаю, что чемпионат у него удался, он вывел свою команду в плей-офф, и это лишний раз подтверждает, что он великий игрок, звезда. И я думаю, что он будет двигаться дальше.

Чем ближе рекорд, тем тяжелее будет его побить. Но Саша с характером, и я думаю, все у него получится. Мы ему все поможем, будем болеть за него, 41 гол тоже нужно забить», – сказал член правления ФХР и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь (894).