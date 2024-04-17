Валерий Каменский: «Овечкин вывел «Вашингтон» в плей-офф, и это лишний раз подтверждает, что он великий игрок, звезда. Чем ближе рекорд, тем тяжелее будет его побить»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Валерий Каменский ТАСС Хоккей

Валерий Каменский оценил выступление Александра Овечкина в регулярке НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах. «Кэпиталс» вышли в плей-офф, заняв 8-е место в таблице Восточной конференции. 

«Александр лишний раз доказал, что он большой мастер, умеет справляться с трудностями, что он сделал с достоинством. Считаю, что чемпионат у него удался, он вывел свою команду в плей-офф, и это лишний раз подтверждает, что он великий игрок, звезда. И я думаю, что он будет двигаться дальше.

Чем ближе рекорд, тем тяжелее будет его побить. Но Саша с характером, и я думаю, все у него получится. Мы ему все поможем, будем болеть за него, 41 гол тоже нужно забить», – сказал член правления ФХР и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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16 комментариев
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Вклад Овечкина огромен, но говорить, что выход в ПО только его заслуга не корректно. Уж Каменскому об этом не знать.
+19
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+17
Походу сезона, и двадцать голов, казалось, за счастье ему будет забить. Но он сумел наколотить 31 гол в итоге. Конечно, 41 шайба это ещё очень много. Но, вполне по силам, я полагаю.
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+5
Ответ alklimov2018
Статистику смотреть не буду, но есть ощущение что в минусах. Поэтому, "овечкин, занятый своим якобы рекордом, не смог помешать вашингтону".:)))
Лучше один раз проиграть 0-7 и словить -7 полезности, чем семь раз по 0-1, и так же полезность -7. У Вашиков примерно такой сезон. Много разгромных поражений, но за победу в 4 шайбы и 1 дают одни и те же 2 очка. Так же как всё равно, проиграл ты 5-6 или 0-10 в основное время, очков тебе не дадут, это не регби.
+3
-1
+2
согласен полностью, настоящий капитан
+4
-4
0
Вот все говорили, толстый, толстый. Зато в решающей игре пузом забил! )))
+2
-2
0
-22 😔
+1
-1
0
Ответ Burel
Представляю, как у НАТОвских загорится, когда побьёт. Пожар будет на всю галактику
Комментарий удален модератором
Ответ Анри Карлайл
Комментарий удален модератором
я его с 2007 года не смотрю
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-1
0
Ответ Burel
Представляю, как у НАТОвских загорится, когда побьёт. Пожар будет на всю галактику
с чего вдруг?
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0
0
Ответ Melnikov1968
Вклад Овечкина огромен, но говорить, что выход в ПО только его заслуга не корректно. Уж Каменскому об этом не знать.
Кроме Овечкина немного помог вратарь и очень много - вратари Баффало, Детройта о особенно Джерси.
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-1
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Ответ Хаскерс
Кроме Овечкина немного помог вратарь и очень много - вратари Баффало, Детройта о особенно Джерси.
баффало? так им и проиграли ещё в итоге. а в целом это вина филли и уингс. они играли весь сезон в хороший хоккей. но в решающий момент наложили в штаны. а кэпс нет. вот и результат. кэпс молодцы. Ови особенно
+2
-2
0
Ответ alklimov2018
Да, вполне логично. Разин, кстати, так любит работать. Но ощущения и статистика не всегда совпадают. Не поленился, открыл: - 3 было лишь дважды. Здесь объективнее смотреть соотношение по играм на -/на + = 36/22 Вот и вся арифметика. Теория с -7 не этот случай.
Я сейчас навскидку не скажу, вчера смотрел, точно не помню, у Ови примерно половина очков набрана в ПП, за эти голы и передачи тоже идут баллы в турнирную таблицу. Совершенно точно могу сказать, что, например, Ови набрал в большинстве очков больше в этом сезоне, чем тот же Кросби. И толку от плюсовости Сида? Если он в ПП несколько передач и голов не добрал, которые помогли бы команде бороться за КС.
Смотреть хоккей сквозь призму +- очень неправильно.
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