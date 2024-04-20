ФК «Динамо» поздравил Мальцева с 75-летием: «Только Яшин! Только Мальцев! Только «Динамо»
Футбольное московское «Динамо» поздравило Александра Мальцева с 75-летием.
«Легенде хоккейного «Динамо» Александру Мальцеву – 75! Он – двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, включен в зал славы ИИХФ.
О достижениях великого советского спортсмена можно говорить бесконечно. Желаем Александру Николаевичу крепкого здоровья и побед любимой команды во всех дисциплинах.
Только Яшин! Только Мальцев! Только «Динамо»!» – сказано в заявлении клуба.
Александр Мальцев играл за московское «Динамо» в период с 1967 по 1984 год, ни разу не завоевав титул чемпионата СССР.
Сколько б Тихонов его не уговаривал, не променял верность клубу на титулы.
Не мы его так назвали.
Лучше и не скажешь. С днём Рождения, Александр Николаевич!