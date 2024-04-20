ФК «Динамо» поздравил Мальцева с 75-летием: «Только Яшин! Только Мальцев! Только «Динамо»

Футбольное московское «Динамо» поздравило Александра Мальцева с 75-летием.

«Легенде хоккейного «Динамо» – 75! Он – двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, включен в зал славы ИИХФ.

О достижениях великого советского спортсмена можно говорить бесконечно. Желаем Александру Николаевичу крепкого здоровья и побед любимой команды во всех дисциплинах.

Только Яшин! Только Мальцев! Только « »!» – сказано в заявлении клуба.

Александр Мальцев играл за московское «Динамо» в период с 1967 по 1984 год, ни разу не завоевав титул чемпионата СССР.