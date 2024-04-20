ФК «Динамо» поздравил Мальцева с 75-летием: «Только Яшин! Только Мальцев! Только «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин Динамо Москва сборная СССР КХЛ Александр Мальцев Динамо Зал Славы ИИХФ Хоккей

Футбольное московское «Динамо» поздравило Александра Мальцева с 75-летием.

«Легенде хоккейного «Динамо» Александру Мальцеву – 75! Он – двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, включен в зал славы ИИХФ.

О достижениях великого советского спортсмена можно говорить бесконечно. Желаем Александру Николаевичу крепкого здоровья и побед любимой команды во всех дисциплинах. 

Только Яшин! Только Мальцев! Только «Динамо»!» – сказано в заявлении клуба. 

Александр Мальцев играл за московское «Динамо» в период с 1967 по 1984 год, ни разу не завоевав титул чемпионата СССР. 

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Здоровья ветерану!
Сколько б Тихонов его не уговаривал, не променял верность клубу на титулы.
+18
-1
+17
Любимый игрок, подражал ему играл под его номером, замечательный человек
+13
0
+13
Патриот!!!
+11
0
+11
Крепкого здоровья Александру Николаевичу и меньше всяких жизненных проблем. В своё время начал болеть за Динамо как раз из-за прекрасной его игры.
+10
0
+10
Легенда на все времена!
+10
-1
+9
Лучший из лучших.Мои поздравления Александр Николаевич.КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ.
+8
0
+8
В свое время на западной трибуне была кричала в которой было :" Мы победили, Спартак бежит, бежит, бежит, бежит, за Сашу МАЛЬЦЕВА, газзаева валеру ( извините, но слов не выбросить, сам орал, каюсь) мы грянем громкое Ура, Ура,Ура. Да. Величайший игрок и человек.
+7
0
+7
Величайший игрочище!!! Всех возможных благ ! С юбилеем ! Долгих лет жизни! Здоровья!
+6
0
+6
С Днём Рождения ЛЕГЕНДА! Только МАЛЬЦЕВ, только ДИНАМО!
+5
0
+5
Ответ Михаил Качалов
Любимый игрок, подражал ему играл под его номером, замечательный человек
да, и я брал десятку всегда и даже номер на авто, когда была возможность взял 010
+5
0
+5
ГРОССМЕЙСТЕР.
Не мы его так назвали.
Лучше и не скажешь. С днём Рождения, Александр Николаевич!
+4
0
+4
Ответ zanuda59
Здоровья ветерану! Сколько б Тихонов его не уговаривал, не променял верность клубу на титулы.
Тогда было другое время патриотизм, выигрывал, а сейчас кто больше бобла дал там и играют и им пофиг на клуб выиграет он или нет, а преуспевает в этом главный тренер СКА и России Роман Борисович, между прочим гражданин Суоми.
+6
-2
+4
С юбилеем легенда!
+2
0
+2
Ответ Михаил Качалов
В ковычках
Для тебя в ковычках, а по факту без кавычек.
+2
0
+2
С днем рождения Александр Николаевич !!! Здоровья Вам и всего наилучшего !!! Спасибо за Вашу великолепную игру, мне посчастливилось видеть её воочию... И отдельное спасибо за верность Динамо !!!
+2
0
+2
Ответ Михаил Качалов
Тогда было другое время патриотизм, выигрывал, а сейчас кто больше бобла дал там и играют и им пофиг на клуб выиграет он или нет, а преуспевает в этом главный тренер СКА и России Роман Борисович, между прочим гражданин Суоми.
Но в первую очередь он гражданин России!!!
+1
0
+1
Ответ zanuda59
Но в первую очередь он гражданин России!!!
В ковычках
+1
-1
0
Ответ zanuda59
Здоровья ветерану! Сколько б Тихонов его не уговаривал, не променял верность клубу на титулы.
Да его даже Тарасов не уговаривал, а ты это го Тихонова припëр, убийцу Харламова. Замолкни.
0
0
0
Ответ Kvakin
Крепкого здоровья Александру Николаевичу и меньше всяких жизненных проблем. В своё время начал болеть за Динамо как раз из-за прекрасной его игры.
МОЛОДЕЦ!!! А то думал наш, или не наш, МОЛОДЕЦ ещё раз!
0
0
0
Ответ Игорь Чернецов
ГРОССМЕЙСТЕР. Не мы его так назвали. Лучше и не скажешь. С днём Рождения, Александр Николаевич!
Если честно Игорь, был на той игре с ЦСКА 7:7, чисто случайно, Н. Н. Озеров в своëм потрëпанном засаленом костюмчике у бортика сидел, ну просто взглядом обменялись, без всяких вась вась, и приветствий, просто вот нахлынуло. Хотите верьте, хотите нет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий