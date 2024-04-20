Эдмонтон – Лос-Анджелес: прогноз на первый матч 23 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 5,5

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Три года подряд эти команды встречаются в первом раунде плей-офф, дарят невероятные по сюжету поединки, но победа при этом все время достается «нефтяникам». Вся причина в наличии одного из лучших хоккеистов современности Коннора Макдэвида и не сильно ему уступающего Леона Драйзайтля. По большому счету именно они добывают победы в плей-офф, но в прошлом сезоне этого хватило только для того, чтобы пройти «королей», а в позапрошлом в финале конференции они были вынесены гораздо более системным «Колорадо». «Лос-Анджелес Кингз» пошли на смену тренера, решив, что с Тодом Маклелланом команда внговь вылетит в первом раунде. Впрочем, шансы на это высоки и с Джимом Хиллером. В атаке надежда по-прежнему главным образом на 36-летнего Анже Копитара. Предполагалось, что помощь ему окажет Пьер-Люк Дюбуа, которого подписали из «Виннипега», но он занял лишь восьмое место в списке бомбардиров команды в регулярном сезоне. «Эдмонтон» должен начинать плей-офф с победы. Коэффициенты букмекеров на первый матч серии.

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 1,97 (Pari) до 2,05 (Olimpbet)

победа «Лос-Анджелес Кингз» — от 3,10 (BetBoom) до 3,30 (Бетсити)

Где смотреть первый матч Эдмонтон – Лос-Анджелес

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