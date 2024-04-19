Бучневич о «Сент-Луисе»: «Мне здесь нравится. За последние пару лет я доказал, что могу быть хорошим игроком»
Павел Бучневич поделился ощущениями от игры за «Сент-Луис».
«Мне здесь нравится. После обмена из «Рейнджерс» моя карьера в какой-то степени изменилась. Я стал чаще проводить много времени на льду, стал играть более важную роль.
Этот сезон получился не таким хорошим, как предыдущие, но за последние пару лет я, думаю, доказал, что могу быть хорошим игроком», – сказал нападающий.
Насчёт будущей звезды - как то слабовато, так как его выбрал НЙР в 3-ем раунде драфта под 75-м номером.
У нас таких игроков единицы.
Ничушкин и Барбашев и все наверно.
да, в этом году был спад, как и у всей команды. следующий сезон будет определяющим и контрактным. сравнивать с Ови и Малкиным, даже в их возрасте - это глупость. они - игроки поколения, а не просто топовые НХЛовцы. Бучневича надо сравнивать с теми, у кого в 29 лет зарплата в 6 лямов баксов.
Чего я несу, у Томаса и Кайру одинаковый кэпхит вроде, ну, значит, у Паши должно быть не меньше. Роб, подвинься, Кайру урвал халяву