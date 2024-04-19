Бучневич о «Сент-Луисе»: «Мне здесь нравится. За последние пару лет я доказал, что могу быть хорошим игроком»

Павел Бучневич поделился ощущениями от игры за «Сент-Луис».

«Мне здесь нравится. После обмена из « » моя карьера в какой-то степени изменилась. Я стал чаще проводить много времени на льду, стал играть более важную роль.

Этот сезон получился не таким хорошим, как предыдущие, но за последние пару лет я, думаю, доказал, что могу быть хорошим игроком», – сказал нападающий.