Бучневич о «Сент-Луисе»: «Мне здесь нравится. За последние пару лет я доказал, что могу быть хорошим игроком»

Теги Рейнджерс Сент-Луис НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич поделился ощущениями от игры за «Сент-Луис».

«Мне здесь нравится. После обмена из «Рейнджерс» моя карьера в какой-то степени изменилась. Я стал чаще проводить много времени на льду, стал играть более важную роль.

Этот сезон получился не таким хорошим, как предыдущие, но за последние пару лет я, думаю, доказал, что могу быть хорошим игроком», – сказал нападающий.

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21 комментарий
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Умный, хитрый и, по-хорошему, злой игрок. Такие очень нравятся и тренерам и партнёрам.
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+13
Ответ Дмитрий Травницкий
Статистика неплохая, но если вспомнить, что его считали по молодости будущей звездой, то результат не так хорош. Да, он один из лидеров СЛБ, но там и состав далеко не лютый. А ведь ему уже 29 , пора уже раскрыться на полную.
Стата в СЛБ намного лучше чем в НЙР.
Насчёт будущей звезды - как то слабовато, так как его выбрал НЙР в 3-ем раунде драфта под 75-м номером.
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Превратился в элитного двухстороннего универсала.
У нас таких игроков единицы.
Ничушкин и Барбашев и все наверно.
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Ответ Дмитрий Травницкий
Стата лучше , так как в Сент-Луисе ему больше доверяют, ведь у них не так много хороших игроков. А статус будущей звезды он имел в юниорах. Но к сожалению не смог выйти на звёздный уровень, просто хороший игрок. Для сравнения, в этом хорошем сезоне он набрал очков меньше Малкина( плохой сезон) и Овечкина ( сезон ниже среднего), а ведь они уже ветераны, а он в прайме.
у Бучневича 2 первых сезона за Блюз было больше очка за игру. средний игрок?
да, в этом году был спад, как и у всей команды. следующий сезон будет определяющим и контрактным. сравнивать с Ови и Малкиным, даже в их возрасте - это глупость. они - игроки поколения, а не просто топовые НХЛовцы. Бучневича надо сравнивать с теми, у кого в 29 лет зарплата в 6 лямов баксов.
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Паша совершенно точно заслуживает контракт не меньше, чем у Кайру. Примерно на уровне Томаса. Иначе, это кидок.
Чего я несу, у Томаса и Кайру одинаковый кэпхит вроде, ну, значит, у Паши должно быть не меньше. Роб, подвинься, Кайру урвал халяву
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+3
Ответ Дмитрий Травницкий
Статистика неплохая, но если вспомнить, что его считали по молодости будущей звездой, то результат не так хорош. Да, он один из лидеров СЛБ, но там и состав далеко не лютый. А ведь ему уже 29 , пора уже раскрыться на полную.
Он вообще-то выбран в 3-м раунде под 75-м общим номером. Но уверенно входит в топ-10 по очкам по своему году драфта, причём приехал относительно поздно. Он играет на своё - локальная звезда клуба, большего от него не требуется, больше - это гениальные партнеры аля там МакДк, Куч и т.п., тогда можно и пробить и сто очков!
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Павел типичный классный игрок НХЛ
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Стата в СЛБ намного лучше чем в НЙР. Насчёт будущей звезды - как то слабовато, так как его выбрал НЙР в 3-ем раунде драфта под 75-м номером.
Стата лучше , так как в Сент-Луисе ему больше доверяют, ведь у них не так много хороших игроков. А статус будущей звезды он имел в юниорах. Но к сожалению не смог выйти на звёздный уровень, просто хороший игрок. Для сравнения, в этом хорошем сезоне он набрал очков меньше Малкина( плохой сезон) и Овечкина ( сезон ниже среднего), а ведь они уже ветераны, а он в прайме.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Стата в СЛБ намного лучше чем в НЙР. Насчёт будущей звезды - как то слабовато, так как его выбрал НЙР в 3-ем раунде драфта под 75-м номером.
По юниорам он котировался очень высоко( второй бомбардир ЧМ после Макдэвида), но потом сбавил темп. Дебютировал в КХЛ в 17 лет, был кандидатом на ОИ -14.
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Ответ Сергей Орлов
Умный, хитрый и, по-хорошему, злой игрок. Такие очень нравятся и тренерам и партнёрам.
Кстати, да. И он таким стал по карьре. По началу наоборот выглядел мягкотелым европейцем, который избегает силовой борьбы и в прессинге и давлении терялся. Честно переживал за это, но как оно в итоге обернулось.
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Хороший игрок, статистика последнего сезона просто очень хорошая.
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На 6 лет и 8 млн его ценник
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Ну и сиди без ПО третьим бомбардиром команды.
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Павел отличный добротный игрок.Сейчас в своей команде и хочется чтобы подписал контракт достойный его игры
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Конечно Паша ещё не достиг своего потолка.Ему есть куда расти.Думается Сент-Луис не станет терять игрока.
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Ответ Gangtrang
Можно с Трочеком сравнить.. но Буч замечу точно получит больше
у Трочека ни одного сезона с очком за игру. а последний сезон он с Панариным играл.
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Ответ Самый адовый Крикун
Паша совершенно точно заслуживает контракт не меньше, чем у Кайру. Примерно на уровне Томаса. Иначе, это кидок. Чего я несу, у Томаса и Кайру одинаковый кэпхит вроде, ну, значит, у Паши должно быть не меньше. Роб, подвинься, Кайру урвал халяву
Забудь об этом, такого не будет
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Ответ Самый адовый Крикун
Паша совершенно точно заслуживает контракт не меньше, чем у Кайру. Примерно на уровне Томаса. Иначе, это кидок. Чего я несу, у Томаса и Кайру одинаковый кэпхит вроде, ну, значит, у Паши должно быть не меньше. Роб, подвинься, Кайру урвал халяву
Сколько у Томаса?
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Ответ Ruslan Chkhvimiani
Сколько у Томаса?
Кэпхит 8,25. Я писал не про долгосрочность, у Томаса там чуть ли не 8 лет вроде. А про кэпхит. Что-то типа 40 лямов на 5 лет Бучневич заслужил.
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