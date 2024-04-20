Ротенберг о 75-летии Мальцева: «Есенин советского хоккея, его символ! Всей страной любим и гордимся вами»

Теги СКА Сборная Канады по хоккею с шайбой суперсерия сборная СССР КХЛ Александр Мальцев Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил Александра Мальцева с 75-летием.

«Сегодня 75 лет исполняется нашей легенде, Есенину советского хоккея Александру Мальцеву!

Александр Николаевич родился в маленькой деревне Сетковцы в Кировском районе, оттуда дошел до главных вершин мирового хоккея, но всегда оставался простым русским человеком, сохранял связь с малой родиной.

Мальцев дважды выигрывал Олимпиаду, девять раз становился чемпионом мира. Участвовал в Суперсерии-1972 и легендарной победе сборной СССР на Кубке Канады-1981, когда в финале «Кленовые листья» были разгромлены 8:1.

Мальцев – символ всего советского хоккея!

Уважаемый Александр Николаевич, от всей души желаю вам самого крепкого здоровья, бодрости духа, всегда отличного настроения, радости и счастья каждый день!

Вся страна любит вас, и гордимся вами!» – написал главный тренер СКА и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В смысле тоже пил, матерился и буянил?! :)
+7
-2
+5
"Вся страна любит вас..."

. Фишка такая чиновничества и приближенных к престолу вещать за "всю страну".
А вот, что значит «Есенин советского хоккея..."? И причём здесь "малая родина"?
+3
0
+3
Пол часа только должности читал РР.))))
0
0
0
Как-то не очень он в суперсерии. 0 голов, 5 передач и -6 по +/-
0
0
0
Алкоголизм получается имеет место быть
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий