Ротенберг о 75-летии Мальцева: «Есенин советского хоккея, его символ! Всей страной любим и гордимся вами»
Роман Ротенберг поздравил Александра Мальцева с 75-летием.
«Сегодня 75 лет исполняется нашей легенде, Есенину советского хоккея Александру Мальцеву!
Александр Николаевич родился в маленькой деревне Сетковцы в Кировском районе, оттуда дошел до главных вершин мирового хоккея, но всегда оставался простым русским человеком, сохранял связь с малой родиной.
Мальцев дважды выигрывал Олимпиаду, девять раз становился чемпионом мира. Участвовал в Суперсерии-1972 и легендарной победе сборной СССР на Кубке Канады-1981, когда в финале «Кленовые листья» были разгромлены 8:1.
Мальцев – символ всего советского хоккея!
Уважаемый Александр Николаевич, от всей души желаю вам самого крепкого здоровья, бодрости духа, всегда отличного настроения, радости и счастья каждый день!
Вся страна любит вас, и гордимся вами!» – написал главный тренер СКА и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
. Фишка такая чиновничества и приближенных к престолу вещать за "всю страну".
А вот, что значит «Есенин советского хоккея..."? И причём здесь "малая родина"?