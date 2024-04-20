Ротенберг о 75-летии Мальцева: «Есенин советского хоккея, его символ! Всей страной любим и гордимся вами»

Роман Ротенберг поздравил Александра Мальцева с 75-летием.

«Сегодня 75 лет исполняется нашей легенде, Есенину советского хоккея !

Александр Николаевич родился в маленькой деревне Сетковцы в Кировском районе, оттуда дошел до главных вершин мирового хоккея, но всегда оставался простым русским человеком, сохранял связь с малой родиной.

Мальцев дважды выигрывал Олимпиаду, девять раз становился чемпионом мира. Участвовал в Суперсерии-1972 и легендарной победе сборной СССР на Кубке Канады-1981, когда в финале «Кленовые листья» были разгромлены 8:1.

Мальцев – символ всего советского хоккея!

Уважаемый Александр Николаевич, от всей души желаю вам самого крепкого здоровья, бодрости духа, всегда отличного настроения, радости и счастья каждый день!

Вся страна любит вас, и гордимся вами!» – написал главный тренер и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.