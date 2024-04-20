Генменеджер «Питтсбурга» Дубас вошел в группу руководителей сборной Канады на ЧМ-2024
Кайл Дубас стал ассистентом генменеджера сборной Канады на ЧМ-2024.
Генеральный менеджер «Питтсбурга» будет помогать Рику Нэшу.
В штаб канадской команды также входят генменеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг и экс-капитан «Анахайма» Райан Гецлаф.
«Пингвинс» в первом сезоне под руководством Дубаса не сумели выйти в плей-офф, набрав 88 очков в 82 играх в регулярном чемпионате НХЛ.
ЧМ по хоккею 2024 пройдет в чешских городах Праге и Остраве с 10 по 26 мая.