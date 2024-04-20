Генменеджер «Питтсбурга» Дубас вошел в группу руководителей сборной Канады на ЧМ-2024

Теги Питтсбург Рик Нэш Райан Гецлаф Даг Армстронг Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ ЧМ по хоккею Кайл Дубас Хоккей

Кайл Дубас стал ассистентом генменеджера сборной Канады на ЧМ-2024.

Генеральный менеджер «Питтсбурга» будет помогать Рику Нэшу

В штаб канадской команды также входят генменеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг и экс-капитан «Анахайма» Райан Гецлаф

«Пингвинс» в первом сезоне под руководством Дубаса не сумели выйти в плей-офф, набрав 88 очков в 82 играх в регулярном чемпионате НХЛ. 

ЧМ по хоккею 2024 пройдет в чешских городах Праге и Остраве с 10 по 26 мая. 

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ща и там наруководит😬
+2
0
+2
И тут дров наломает. У него талант
+2
0
+2
Без начальника главной пескобазы НХЛ сборная конечно не обойдется.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий