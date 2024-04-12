Суини из «Бостона» стал генменеджером сборной Канады на Турнир четырех наций, Нилл из «Далласа» – ассистент. Оба функционера помогут Армстронгу на ОИ-2026

Дон Суини назначен генеральным менеджером сборной Канады на Турнир четырех наций.

Генеральный менеджер « » впервые получил назначение в национальную сборную. Функционер работает на этой должности в «Брюинс» с 2015 года.

Ассистентом Дона Суини на этом турнире назначен генеральный менеджер « » . Функционер занимал должность генменеджера сборной Канады на ЧМ-2015.

Кроме того, Суини и Нилл станут помощниками Дага Армстронга из «Сент-Луиса», который ранее стал генеральным менеджером сборной Канады на Олимпиаде-2026.

, который проведет НХЛ, состоится в феврале 2025 года с участием команд Канады, США, Финляндии и Швеции.