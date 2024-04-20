Тренер вратарей системы «Югры» Мезенцев о переходе в «Салават»: «Недавно состоялся разговор с Козловым. Для меня он кумир детства»
Дмитрий Мезенцев оценил вероятность своего перехода в «Салават Юлаев».
– По слухам, вы можете завершить этот этап своей работы...
– «Югра» – профессиональный клуб, который многое сделал для развития отечественного хоккея. В Ханты-Мансийске предоставляют все возможности для профессионального развития, многие воспитанники «Югры» выступают и в КХЛ, и в НХЛ.
Насколько знаю, не только к тренерам вратарей системы «Югры» сегодня большой интерес в КХЛ. Благодарен руководителям клуба за то, что, в частности, мне они дают возможность для дальнейшего роста. Но вся официальная информация появится после 30 апреля, когда завершаются контракты.
– Прошла информация, что в вас заинтересован «Салават Юлаев».
– Совсем недавно состоялся разговор с главным тренером «Салавата» Виктором Николаевичем Козловым. Для меня он кумир детства, когда, играя в Play Station, очень часто выбирал связку «Флориды» Павел Буре – Виктор Козлов, тогда она била все рекорды клуба и НХЛ, – сказал тренер вратарей системы «Югры» и сборной России U20.