Тренер вратарей системы «Югры» Мезенцев о переходе в «Салават»: «Недавно состоялся разговор с Козловым. Для меня он кумир детства» 

Дмитрий Мезенцев оценил вероятность своего перехода в «Салават Юлаев».

– По слухам, вы можете завершить этот этап своей работы...

– « » – профессиональный клуб, который многое сделал для развития отечественного хоккея. В Ханты-Мансийске предоставляют все возможности для профессионального развития, многие воспитанники «Югры» выступают и в КХЛ, и в НХЛ.

Насколько знаю, не только к тренерам вратарей системы «Югры» сегодня большой интерес в . Благодарен руководителям клуба за то, что, в частности, мне они дают возможность для дальнейшего роста. Но вся официальная информация появится после 30 апреля, когда завершаются контракты.

– Прошла информация, что в вас заинтересован « ».

– Совсем недавно состоялся разговор с главным тренером «Салавата» Виктором Николаевичем Козловым. Для меня он кумир детства, когда, играя в Play Station, очень часто выбирал связку «Флориды» Павел Буре – , тогда она била все рекорды клуба и НХЛ, – сказал тренер вратарей системы «Югры» и сборной России U20.