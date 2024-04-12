30-летний тренер вратарей молодежки «Югры» Мезенцев перейдет в «Салават»

Теги Салават Юлаев КХЛ МХЛ Югра Мамонты Югры Хоккей

Тренер вратарей «Мамонтов Югры» переходит в «Салават Юлаев».

30-летний специалист Дмитрий Мезенцев пополнит тренерский штаб команды из Башкортостана, об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

Предыдущие три сезона тренер работал в МХЛ в «Мамонтах Югры» – молодежной команде «Югры» из ВХЛ.

В этом сезоне за молодежку «Югры» выступали вратари Евгений Волохин (31 матч в регулярке МХЛ, пропускал в среднем 1,57 шайбы за игру), Михаил Фудымовский (11 игр, пропускал в среднем 1,53 шайбы за игру), Егор Заврагин (9 матчей, пропускал в среднем 1,63 шайбы за игру) и Арсений Радьков (2 игры, пропускал в среднем 4,81 шайбы за игру).

5 комментариев
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просто тренера вратарей и тренера большинства нам надо менять обязательно, дай бог и памяти Кольцову конечно но эти две позиции вызвали вопросв
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Удачной работы на новом месте 🤝
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Странный выбор...
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Филимонов же нормально работал.
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Ответ Профи66
Странный выбор...
почему? просто я не знаю про него
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