30-летний тренер вратарей молодежки «Югры» Мезенцев перейдет в «Салават»

Тренер вратарей «Мамонтов Югры» переходит в «Салават Юлаев».

30-летний специалист Дмитрий Мезенцев пополнит тренерский штаб команды из Башкортостана, об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

Предыдущие три сезона тренер работал в МХЛ в «Мамонтах Югры» – молодежной команде «Югры» из ВХЛ.

В этом сезоне за молодежку «Югры» выступали вратари Евгений Волохин (31 матч в регулярке МХЛ, пропускал в среднем 1,57 шайбы за игру), Михаил Фудымовский (11 игр, пропускал в среднем 1,53 шайбы за игру), Егор Заврагин (9 матчей, пропускал в среднем 1,63 шайбы за игру) и Арсений Радьков (2 игры, пропускал в среднем 4,81 шайбы за игру).