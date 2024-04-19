Фетисов о студенческом спорте: «В Гарварде чуть не сошел с ума от спортивных залов. Недальновидные родители должны понять, что меньше одного процента детей станут Овечкиными»

Теги Вячеслав Фетисов Александр Овечкин НХЛ КХЛ студенческая лига Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мыслями о студенческом спорте в России.

– Как вы смотрите на текущее положение студенческого спорта?

– Я, наверное, единственный в последнее время говорю, что в период санкций надо вкладываться в развитие студенческого спорта: строить катки, бассейны, стадионы, чтобы в кампусе студенты могли заниматься физической культурой.

В Гарварде я был последним политиком, который выступал в юридической школе. Тогда я чуть не сошел с ума от того, что у них там спортивные залы, рассчитанные на 10-20 тысяч зрителей для баскетбола, плавания, легкой атлетики, крытый манеж, гребной канал, футбольный стадион на 50 тысяч зрителей.

Плюс построены шикарные фитнес-залы, где каждый студент может заниматься спортом. Ребята учатся, получают образование, и вместе с тем у них есть возможность выступать за олимпийскую команду своей страны.

База отечественного спорта, в том числе и профессионального, должна развиваться на территориях высших и средних учебных заведений. Я в это верю.

Конечно, ребята могут получить шанс вернуться в большой спорт или стать хорошим тренером, спортивным менеджером, журналистом, комментатором, доктором. Все эти компетенции можно приобрести в период учебы. Это будет создавать индустрию спорта с конкуренцией и со всеми возможностями.

А у нас каждый год десятки тысяч мальчишек и девчонок заканчивают ДЮСШ. Куда они идут? Может быть, 10 процентов продолжают спортивную карьеру, а остальные уходят в никуда... При этом в тот же хоккей мальчики играют шесть раз в неделю с 6-7 лет. У них нет детства. Это неправильно!

Спорт должен нести детям радость. Недальновидные родители должны понять, что меньше одного процента детей станут Овечкиными. А лишать детства не совсем правильно. Здесь и родители не виноваты. Они заложники системы, которую надо менять. Но это тема для отдельного разговора.

В итоге эти дети остаются никому не нужными. И это не только в хоккее. По многим видам спорта в нашей стране нужно создавать команды, давать возможность студентам представлять свой вуз, учиться, тренироваться, верить, что появится шанс с 18 до 20 лет вернуться в большой спорт!

Представляете, десятки тысяч ребят, по сути, обижены и не могут никуда попасть. Это важнейшая задача. Здесь политика не катит, нужно требовать, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

31 комментарий
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В Гарварде я был последним политиком, который выступал в юридической школе.

Политиком? Не слишком ли громкое слово для приспособленца, присосавшегося к бюджетной кормушке?
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У него раздвоение личности? Говорит, что систему нужно менять, и при этом постоянно лижет этой системе все места.
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То бредятину охранительскую несет, то по делу говорит, пусть и с нотками популизма, как здесь. Не понять Фетисова.
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Ответ КЕША
Все верно Фетисов сказал . Каждый год в прямом смысле десятки тысяч юных спортсменов выпускаются из школ по различным видам спорта в никуда. Безусловно полученные навыки могут им пригодится в жизни , но не более . Студенческий спорт даст возможность вернутся в профессиональный .
да как в никуда, во взрослую жизнь с нормальной физической подготовкой. закалка характера, крепость тела и духа и вот это всё.
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Последняя фраза - "здесь политика не катит, нужно требовать".
У кого и чего собрался требовать Фетисов ? У распорядителя кормушки, где всласть хавает сам Фетисов ?
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Ответ Seema
Комментарий скрыт
Хоккея - возможно. А сейчас Славик превратился в стыд и позор.
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@Представляете, десятки тысяч ребят, по сути, обижены и не могут никуда попасть. Это важнейшая задача. Здесь политика не катит, нужно требовать@

я не понимат, а разве требовать чего-то от власти - это не политика? Может, для начала потребовать не тратиться на ГОЙДУ, а тратиться на социалку, в том числе на студенческий спорт? Да не, ерунда какая-то.

P.S. И ещё, Вячеслав, Вы там в своей Америке отошли от понятий, но у нас за "обиженного" спросить могут.
Вы точно не иноагент? :)
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Посмотрел бы Фетисов в каком состоянии находятся спортивные об’екты в академии ФКиС имени Лесгафта в Санкт-Петербурге, сразу бы понял, что то о чем он говорит, это полная утопия. Если в одном из главных спортивных Вузов страны такое положение дел, что уж говорить о других.
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Ответ Ваня Аналитик
ну, сам то, пацаном, через всю Москву, ездил на тренировки...вот так в России и рождаются Овечкины...
Он говорит о том, что в Канаде, чтобы спать Кросби или МакДэвидом, не надо ездить никуда. Все условия в твоей же школе или, если маленький городок, в этом самом городке. Широчайшая база детского любительского спорта такого уровня, какого в России близко нет, позволяет начинать профессиональный спорт с профессиональных юниорских лиг, а это 16 лет. Ну или переходить на следующий уровень любительского спорта, студенческий, в сравнении с российским студенческом спортом это вообще космос. Тут Фетисов прав 100%. Вот только такой любительский спорт на порядки затратнее, нежели профессиональный через систему ДЮСШ.
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Ответ Александр Коновалов
про 1% это думаю раз в 1000 ещё преувелено. по факту 0.001% или ещё меньше.
Всё равно на пользу, ребенок учится взаимодействовать с командой и бороться за личные интересы, побеждать и проигрывать, всё это в жизни пригодится. После музыкальных школ тоже не все становятся шопенами
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про 1% это думаю раз в 1000 ещё преувелено. по факту 0.001% или ещё меньше.
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Все верно. Вот только выстроить систему любительского спорта такого уровня как школьный и студенческий в США-Канаде денег надо на несколько порядков больше, чем систему спортшкол.
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Все верно Фетисов сказал . Каждый год в прямом смысле десятки тысяч юных спортсменов выпускаются из школ по различным видам спорта в никуда. Безусловно полученные навыки могут им пригодится в жизни , но не более . Студенческий спорт даст возможность вернутся в профессиональный .
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А не в период санкций вкладываться и строить не надо? Имитация умных разговоров.
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Сегодня Слава все по делу говорит. Кто хоть какое-то отношение имеет (или имел) к хоккею, понимают о чем он.
У 90% хоккеистов карьера заканчивается при переходе из детского хоккея в молодежный...и шансов вернуться нет, от слова совсем. Студенческий хоккей не конкурентен, вернуться из него в большой хоккей вообще не вариант.
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А у нас никто не рекламирует студенческий спорт и его никто не смотрит
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Он прав, эта проблема есть. Какое-то продолжение спорта должно быть.
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Они заложники системы, которую надо менять. - Так меняй, кто же тебе не даёт. Неужели снова Омерига? Сколько лет при власти, с доступом к телу...
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Недальновидные родители ни при чем.
Когда они вкладывают в ребенка сотни тысяч за сезон - естесственно, никто не хочет бросать это на полпути, вот дети и мучаются.
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ну, сам то, пацаном, через всю Москву, ездил на тренировки...вот так в России и рождаются Овечкины...
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Ответ nnp165
Все верно. Вот только выстроить систему любительского спорта такого уровня как школьный и студенческий в США-Канаде денег надо на несколько порядков больше, чем систему спортшкол.
А ещё это требует профессиональных управленцев, а не приспособленцев, вроде Славы, Ромы и Владика
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Это все понятно. Безусловно полученный жизненный спортивный опыт на протяжении всей жизни будет помогать детишкам в будущем. Это колоссальный опыт общения.
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Одна ракета -- это стоимость школы от котлована...©️
А спортики пригодятся в будущем😏
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У нас вон тоже целую коробку хоккейную недавно открыли, кого-то из чемпионов на открытие пригласили. В общем не стоим на месте.
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Совершенно солидарен. И студ спорт надо развивать, и деток не надо мучить.
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