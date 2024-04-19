Фетисов о студенческом спорте: «В Гарварде чуть не сошел с ума от спортивных залов. Недальновидные родители должны понять, что меньше одного процента детей станут Овечкиными»

Вячеслав Фетисов поделился мыслями о студенческом спорте в России.

– Как вы смотрите на текущее положение студенческого спорта?

– Я, наверное, единственный в последнее время говорю, что в период санкций надо вкладываться в развитие студенческого спорта: строить катки, бассейны, стадионы, чтобы в кампусе студенты могли заниматься физической культурой.

В Гарварде я был последним политиком, который выступал в юридической школе. Тогда я чуть не сошел с ума от того, что у них там спортивные залы, рассчитанные на 10-20 тысяч зрителей для баскетбола, плавания, легкой атлетики, крытый манеж, гребной канал, футбольный стадион на 50 тысяч зрителей.

Плюс построены шикарные фитнес-залы, где каждый студент может заниматься спортом. Ребята учатся, получают образование, и вместе с тем у них есть возможность выступать за олимпийскую команду своей страны.

База отечественного спорта, в том числе и профессионального, должна развиваться на территориях высших и средних учебных заведений. Я в это верю.

Конечно, ребята могут получить шанс вернуться в большой спорт или стать хорошим тренером, спортивным менеджером, журналистом, комментатором, доктором. Все эти компетенции можно приобрести в период учебы. Это будет создавать индустрию спорта с конкуренцией и со всеми возможностями.

А у нас каждый год десятки тысяч мальчишек и девчонок заканчивают ДЮСШ. Куда они идут? Может быть, 10 процентов продолжают спортивную карьеру, а остальные уходят в никуда... При этом в тот же хоккей мальчики играют шесть раз в неделю с 6-7 лет. У них нет детства. Это неправильно!

Спорт должен нести детям радость. Недальновидные родители должны понять, что меньше одного процента детей станут Овечкиными. А лишать детства не совсем правильно. Здесь и родители не виноваты. Они заложники системы, которую надо менять. Но это тема для отдельного разговора.

В итоге эти дети остаются никому не нужными. И это не только в хоккее. По многим видам спорта в нашей стране нужно создавать команды, давать возможность студентам представлять свой вуз, учиться, тренироваться, верить, что появится шанс с 18 до 20 лет вернуться в большой спорт!

Представляете, десятки тысяч ребят, по сути, обижены и не могут никуда попасть. Это важнейшая задача. Здесь политика не катит, нужно требовать, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.