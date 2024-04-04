Просветов стал первой звездой матча в АХЛ, отбив 29 бросков «Техаса» из 31. У него 9 побед в 16 матчах за фарм-клуб «Колорадо»

Теги ЦСКА Колорадо АХЛ Иван Просветов Колорадо Иглс Хоккей

Иван Просветов стал лучшим игроком матча за фарм-клуб «Колорадо».

25-летний вратарь помог «Колорадо Иглс» одержать победу над «Техасом» со счетом 3:2 в регулярном чемпионате АХЛ. 

Просветов отразил 29 бросков из 31 и был признан первой звездой матча.

У российского игрока стало 16 матчей в составе фарм-клуба «Колорадо», в которых он одержал 9 побед при 92,4% сэйвов. 

Ранее «Эвеланш» подписали односторонний контракт с финским вратарем Аннуненом, который вытеснил Просветова из состава команды.

Недавно стало известно, что ЦСКА заинтересован в подписании голкипера.

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