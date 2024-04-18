Ларионов о «Торпедо»: «Хотим, чтобы люди горели игрой, а не деньгами. Важен сплоченный, правильный коллектив. Этого нам не хватило в сезоне»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Игорь Ларионов рассказал том, чего не хватило «Торпедо» в сезоне КХЛ.

Команда проиграла СКА (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

«Всегда горит внутри огонь, который сложно погасить. Если гаснет, то надо заканчивать с этой профессией, с обещаниями с надеждами.

Здесь очень важно, чтобы внутри у каждого игрока была мечта. Об этом было сказано в течение года, будет сказано в начале следующего сезона.

Мы хотим, чтобы люди горели результатом, игрой, а не горели деньгами, которые кто-то где-то пообещал, хочет дать, новый горизонт открывает перед ними.

Важно, чтобы коллектив был здоровым, сплоченным, правильным, дисциплинированным. Этих вещей нам не хватило в этом сезоне», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
При всем моем уважении к Ларионову , начиная с позапрошлого сезона , когда торпедо раскрылось и показало в регулярке воистину красивейший стиль и хоккей в целом, сейчас он все больше походит на сказанного балабола..не такого как Ротенберг конечно , Ларионов конечно топ по сравнению с ним во всех смыслах
+1
0
+1
Ответ Георгий Болдовский
Что де он сам то игрой не горел, а в Америку рвался за деньгами! При этом пасквили на Тихонова ещё писал!
в америку едут, чтобы прогрессировать, а деньги - это только оценка игрока
+1
0
+1
Ответ alklimov2018
Удивительно, но сам Ларионов был из тех игроков, что как раз наоборот...
Тем который хотел в хоккей играть, а не в казарме жить?
+2
-1
+1
Удивительно, но сам Ларионов был из тех игроков, что как раз наоборот...
0
0
0
У всех свое мнение. Человек хотел заниматься любимым делом в нормальных для этого условиях. Для меня совок это бочка с дерьмом, а личное развитие и улучшение благосостояния идущее следом это благо. У вас может наоборот. Каждый при своем давайте останемся мнении.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий