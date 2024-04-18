Ларионов о «Торпедо»: «Хотим, чтобы люди горели игрой, а не деньгами. Важен сплоченный, правильный коллектив. Этого нам не хватило в сезоне»
Игорь Ларионов рассказал том, чего не хватило «Торпедо» в сезоне КХЛ.
Команда проиграла СКА (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
«Всегда горит внутри огонь, который сложно погасить. Если гаснет, то надо заканчивать с этой профессией, с обещаниями с надеждами.
Здесь очень важно, чтобы внутри у каждого игрока была мечта. Об этом было сказано в течение года, будет сказано в начале следующего сезона.
Мы хотим, чтобы люди горели результатом, игрой, а не горели деньгами, которые кто-то где-то пообещал, хочет дать, новый горизонт открывает перед ними.
Важно, чтобы коллектив был здоровым, сплоченным, правильным, дисциплинированным. Этих вещей нам не хватило в этом сезоне», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.