Зарплата Подколзина – 1 млн долларов за сезон в «Ванкувере». 22-летний форвард продлил контракт на 2 года

Теги Ванкувер НХЛ АХЛ Василий Подколзин деньги Эбботсфорд Хоккей

Зарплата Василия Подколзина в «Ванкувере» составит 1 млн долларов в год.

Сегодня стало известно, что 22-летний российский нападающий продлил контракт с «Кэнакс» на 2 года. 

Журналист TSN Рик Даливал сообщил, что Василий Подколзин будет получать 1 миллион долларов за сезон по условиям нового соглашения. 

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 22-летний нападающий провел 18 матчей и набрал 0+2 при 10:49 в среднем на льду.

В АХЛ Подколзин провел за «Эбботсфорд» 44 игры и набрал 28 (15+13) баллов. Подробная статистика игрока – здесь

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8 комментариев
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Думал домой вернётся.
Удачи Подколзину, глядишь покажет себя
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Очень перспективным считался, пока карьера не задалась, но Васе 22, может ещё за пару сезонов и спрогрессирует, как минимум у него есть на это два года.
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Для них он игрок ротации. Для него лям адекватная зарплата. Все в плюсе.
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Если катание не исправит, это его последний контракт. Так игроку КХЛ из топ-10 драфта кататься нельзя
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Зато тёлку фотомодель закадрил!
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С того состава молодёжки, кроме Замулы кто-то заиграл ещё в НХЛ !? Кто в курсе напишите если не сложно.
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