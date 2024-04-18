Зарплата Подколзина – 1 млн долларов за сезон в «Ванкувере». 22-летний форвард продлил контракт на 2 года
Зарплата Василия Подколзина в «Ванкувере» составит 1 млн долларов в год.
Сегодня стало известно, что 22-летний российский нападающий продлил контракт с «Кэнакс» на 2 года.
Журналист TSN Рик Даливал сообщил, что Василий Подколзин будет получать 1 миллион долларов за сезон по условиям нового соглашения.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 22-летний нападающий провел 18 матчей и набрал 0+2 при 10:49 в среднем на льду.
В АХЛ Подколзин провел за «Эбботсфорд» 44 игры и набрал 28 (15+13) баллов. Подробная статистика игрока – здесь.
Удачи Подколзину, глядишь покажет себя