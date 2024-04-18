«Ванкувер» и Подколзин продлили контракт на 2 года. У форварда 2 очка в 18 играх НХЛ в этом сезоне

«Ванкувер» продлил контракт с Василием Подколзиным на 2 года.

Сегодня генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Альвин объявил, что клуб согласовал условия двухлетнего контракта с российским форвардом .

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата 22-летний нападающий провел 18 матчей и набрал 0+2 при 10:49 в среднем на льду.

В АХЛ Подколзин провел за « » 44 игры и набрал 28 (15+13) баллов. Подробная статистика игрока – здесь.