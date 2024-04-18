«Ванкувер» и Подколзин продлили контракт на 2 года. У форварда 2 очка в 18 играх НХЛ в этом сезоне
«Ванкувер» продлил контракт с Василием Подколзиным на 2 года.
Сегодня генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Альвин объявил, что клуб согласовал условия двухлетнего контракта с российским форвардом Василием Подколзиным.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 22-летний нападающий провел 18 матчей и набрал 0+2 при 10:49 в среднем на льду.
В АХЛ Подколзин провел за «Эбботсфорд» 44 игры и набрал 28 (15+13) баллов. Подробная статистика игрока – здесь.
Результативности от него конечно же нет, а как игрок боттома в чекинг лайн он вписался пока нормально. Контракт новый совсем небольшой, тоже самое проделывали с его другом по драфту Хогландером и это полностью окупилось на данный момент времени.