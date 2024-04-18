«Ванкувер» и Подколзин продлили контракт на 2 года. У форварда 2 очка в 18 играх НХЛ в этом сезоне

Теги Ванкувер НХЛ АХЛ Василий Подколзин Патрик Альвин Эбботсфорд Хоккей

«Ванкувер» продлил контракт с Василием Подколзиным на 2 года.

Сегодня генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Альвин объявил, что клуб согласовал условия двухлетнего контракта с российским форвардом Василием Подколзиным.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 22-летний нападающий провел 18 матчей и набрал 0+2 при 10:49 в среднем на льду.

В АХЛ Подколзин провел за «Эбботсфорд» 44 игры и набрал 28 (15+13) баллов. Подробная статистика игрока – здесь

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16 комментариев
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Ответ Matador
Зачем он им? Выглядит слабо откровенно
Алло, Аллвин, отмена, на спортсе пояснили, что ты ошибся
+18
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+18
Ответ Matador
Зачем он им? Выглядит слабо откровенно
Это вы по статистике решили? Вася очень добротно смотрится и завоевал место в составе перед плей-офф абсолютно по делу.
+12
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+11
Отлично. А ещё скоро его нельзя будет в фарм отправить, так что, вероятно, переезжает в основу на постоянку Вася.
+6
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+5
Ответ Matador
Тук-тук. Можете яснее выражать мысли? Я написал "выглядел откровенно слабо". Что тут вам непонятно? Я конечно не так много игр Ванкувера целиком посмотрел, но его же вообще не видно было на площадке, ни голов, ни острых передач, ни каких-то перехватов или эффектных силовых приемов. Полностью растворялся на площадке. И статистика только подтверждает уровень его игры.
А есть смысл?)
Результативности от него конечно же нет, а как игрок боттома в чекинг лайн он вписался пока нормально. Контракт новый совсем небольшой, тоже самое проделывали с его другом по драфту Хогландером и это полностью окупилось на данный момент времени.
+4
-1
+3
Ответ Matador
Тук-тук. Можете яснее выражать мысли? Я написал "выглядел откровенно слабо". Что тут вам непонятно? Я конечно не так много игр Ванкувера целиком посмотрел, но его же вообще не видно было на площадке, ни голов, ни острых передач, ни каких-то перехватов или эффектных силовых приемов. Полностью растворялся на площадке. И статистика только подтверждает уровень его игры.
Были и острые передачи, и перехваты и эффектные силовые приемы. Либо мы с вами разный хоккей смотрим, либо вы по какому-то одному матчу все выводы сделали.
+4
-1
+3
Этот контракт никак не помешает обменять Подколзина. Скорее наоборот. Теперь заинтересованные клубы будут избавлены от необходимости вести переговоры с агентом Подколзина.
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+1
Зачем он им? Выглядит слабо откровенно
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Глядишь, ещё и перстень выиграет.
+1
-1
0
Хороший чеккер в 4-е звено. Не более, но и не менее!
+1
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0
Ответ Matador
Зачем он им? Выглядит слабо откровенно
В 3-4 звено на минималочку самое оно, а там уже станет ясно останется он в лиге или в колхоз поедет
+6
-6
0
Ответ zamo
Отлично. А ещё скоро его нельзя будет в фарм отправить, так что, вероятно, переезжает в основу на постоянку Вася.
+ если что можно через драфт отказов другой клуб уйти
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Ответ Дима Миронов
+ если что можно через драфт отказов другой клуб уйти
Да, но тут, если решат расстаться, будет обмен. На драфт отказов нынешний менеджмент Кувера его не выставит, понимая, что Васю заберут с него наверняка.
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