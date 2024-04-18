Агент Овечкина о начале сезона: «Было невезение, сказались поражения. После перерыва все встало на места – Саша отдохнул и перезагрузился»

Агент Александра Овечкина прокомментировал трудности в начале сезона у игрока.

Российский форвард забросил 9 шайб в первых 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ. После перерыва на Матч звезд НХЛ 38-летний Овечкин забил 22 гола за 35 игр.

«Неудачное начало сезона? Саша играл в хороший хоккей. Где-то было невезение, где-то сказались поражения. Но потом все встало на свои места, особенно после перерыва.

Саша хорошо отдохнул и перезагрузил себя эмоционально. И все пошло так, как и должно идти. Эмоции всегда важная часть хоккея. Если команда поймала кураж, то ее сложно остановить.

Сейчас в «Вашингтоне» отличный коллектив. Ребята прониклись общей целью. И это играет на благо каждого игрока в отдельности тоже. Очень важно быть на позитиве эмоционально», – сказал агент Александра Овечкина Глеб Чистяков.