Агент Овечкина о начале сезона: «Было невезение, сказались поражения. После перерыва все встало на места – Саша отдохнул и перезагрузился»
Агент Александра Овечкина прокомментировал трудности в начале сезона у игрока.
Российский форвард забросил 9 шайб в первых 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ. После перерыва на Матч звезд НХЛ 38-летний Овечкин забил 22 гола за 35 игр.
«Неудачное начало сезона? Саша играл в хороший хоккей. Где-то было невезение, где-то сказались поражения. Но потом все встало на свои места, особенно после перерыва.
Саша хорошо отдохнул и перезагрузил себя эмоционально. И все пошло так, как и должно идти. Эмоции всегда важная часть хоккея. Если команда поймала кураж, то ее сложно остановить.
Сейчас в «Вашингтоне» отличный коллектив. Ребята прониклись общей целью. И это играет на благо каждого игрока в отдельности тоже. Очень важно быть на позитиве эмоционально», – сказал агент Александра Овечкина Глеб Чистяков.
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