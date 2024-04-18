«Даллас» выиграл конференцию и сыграет в 1-м раунде плей-офф с «Вегасом» или «Лос-Анджелесом»

Теги Кубок Стэнли Даллас Лос-Анджелес НХЛ Вегас Хоккей

«Даллас» стал победителем Западной конференции чемпионата НХЛ.

Победив «Сент-Луис» (2:1 Б), «Старс» набрали 113 очков в 82 матчах, опережая идущий вторым «Ванкувер» на 4 очка («Кэнакс» осталось провести в регулярке одну игру).

Таким образом, в первом раунде Кубка Стэнли «Даллас» встретится с «Вегасом» или «Лос-Анджелесом».

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21 комментарий
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Потрясающая команда у техасцев, отличная глубина состава.Сразу 8 форвардов(Джонстон,Хинц,Робертсон,Павелски,Дюшенн. Марчмент.Сегин и Бенн) забили минимум 20 голов и набрали больше 50 очков.Опытные ветераны в защите Сутер и Танев.как всегда хорош Миро,стабилен Эса Линделль..В этом сезоне появились молодые:защитник Харли провел классный сезон(15+32) и нападающий Логан Стэнковен. заявил о себе.Добавим сюда Факсу.Дадонова и Смита-проверенные в боях мужчины))Хороший вратарь Эттинджер.Считаю их одними из фаворитов на главный трофей!
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Вегас конечно мощно отскочил от расклада играть с Далласом, а потом с Колорадо если проскочил бы.
Сейчас весь 140 миллионный состав(как говорят эксперты) выпустит - до финала доковыляет.
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Ответ LOsP06GH
Комментарий скрыт
Он и с Ковальчуком ничего не выигрывал, у него два финала КС с НДД и Шаркс, два отлета в финале по 2-4.
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ЛАКи пёрли вначале и сдулись
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Ванкувер на Нэшвилл отправили.
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Уровень команд на Западе, конечно, запредельный! Выиграть конференцию и в первом же круге получить в соперники "Вегас" или "Лос-Анджелес"... Неудивительно, что Кубок в последние годы здесь прописался.
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Ответ langenbrunner2707
Откуда такая уверенность,что Вегас должен слить Анахайму и попасть на Даллас.Мне кажется,нефть куда удобнее соперник.
А вот "Вегасу" и "Лос-Анджелесу" явно так не кажется. Они уже месяц в поддавки играют. Едва из восьмерки не выпали))
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Ответ al77
Вегас конечно мощно отскочил от расклада играть с Далласом, а потом с Колорадо если проскочил бы. Сейчас весь 140 миллионный состав(как говорят эксперты) выпустит - до финала доковыляет.
Потом с Виннипегом скорее всего, там банда как раз под плей-офф, да и лавины из клиент по сезону
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Ответ igor nn
Потрясающая команда у техасцев, отличная глубина состава.Сразу 8 форвардов(Джонстон,Хинц,Робертсон,Павелски,Дюшенн. Марчмент.Сегин и Бенн) забили минимум 20 голов и набрали больше 50 очков.Опытные ветераны в защите Сутер и Танев.как всегда хорош Миро,стабилен Эса Линделль..В этом сезоне появились молодые:защитник Харли провел классный сезон(15+32) и нападающий Логан Стэнковен. заявил о себе.Добавим сюда Факсу.Дадонова и Смита-проверенные в боях мужчины))Хороший вратарь Эттинджер.Считаю их одними из фаворитов на главный трофей!
Ничего Далласу не светит, потому что тренер у них Дебур. Этот тренер про завоевание топ 1 регулярке, выходах в 1/2 или финал, но не про завоевание КСа. Так было, так есть и так будет.
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Ответ Direct free kick
Это Вегас боятся, а не они кого-то
Из 8 команд вышедших в ПО пожалуй слабее только Короли.
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