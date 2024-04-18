«Даллас» выиграл конференцию и сыграет в 1-м раунде плей-офф с «Вегасом» или «Лос-Анджелесом»
«Даллас» стал победителем Западной конференции чемпионата НХЛ.
Победив «Сент-Луис» (2:1 Б), «Старс» набрали 113 очков в 82 матчах, опережая идущий вторым «Ванкувер» на 4 очка («Кэнакс» осталось провести в регулярке одну игру).
Таким образом, в первом раунде Кубка Стэнли «Даллас» встретится с «Вегасом» или «Лос-Анджелесом».
Сейчас весь 140 миллионный состав(как говорят эксперты) выпустит - до финала доковыляет.