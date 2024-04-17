«Ванкувер» выиграл дивизион и сыграет с командой из зоны wild card в 1-м раунде плей-офф
«Ванкувер» выиграл дивизион и сыграет с командой из зоны wild card в 1-м раунде.
Сегодня «Кэнакс» обыграли «Калгари» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
После формирования новой структуры лиги в сезоне-2013/14 канадский клуб впервые стал победителем Тихоокеанского дивизиона.
При этом у команды под руководством Рика Токкета (109 очков в 81 игре, 44 победы в основное время) есть шанс обогнать «Даллас» (111 в 81, 40) и получить первый посев в конференции.
В 1-м раунде плей-офф «Ванкувер» сыграет против одной из команд из зоны wild card. Сейчас в ней идут «Нэшвилл» (99 очков в 82 играх) и «Лос-Анджелес» (97 в 81), который еще может поменяться местами с «Вегасом» (98 в 81).