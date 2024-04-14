«Даллас» выиграл дивизион и сыграет в 1-м раунде плей-офф с «Нэшвиллом», «Вегасом» или «Лос-Анджелесом»

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Даллас НХЛ Вегас Хоккей

«Даллас» обеспечил себе первое место в Центральном дивизионе.

Победив в субботу «Сиэтл» (3:1), «Старс» набрали 111 очков после 81 матча, опережая «Виннипег» и «Колорадо» на 5 и 7 баллов соответственно.

Таким образом, в первом раунде Кубка Стэнли «Даллас» встретится с одним из клубов из зоны wild card.

Сейчас в ней идут «Нэшвилл» (99 очков в 81 игре) и «Вегас» (94 в 79), при этом «Голден Найтс» до конца регулярки могут поменяться местами с идущим на 3-м месте в Тихоокеанском дивизионе «Лос-Анджелесом» (95 в 79). 

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