Шарипзянов о перекрестном плей-офф: «Было непривычно не играть против «Ак Барса» и «Магнитки». Раньше были рубки между заклятыми врагами, тоже было интересно»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Дамир Шарипзянов Хоккей

Дамир Шарипзянов оценил перекрестную систему плей-офф.

Дамир, на ваш взгляд, текущий плей-офф является самым крутым в истории КХЛ?

– Самый крутой для хоккеиста плей-офф только тот, который стал победным. Если ты вылетел раньше финала, положительных эмоций остается мало. Но то, что нынешний плей-офф стал одним из самых сенсационных в истории КХЛ, – с этим поспорить трудно.

– Перекрестная система плей-офф добавила лично вам новых ощущений?

– Не сказал бы, что это добавило мне новых ощущений. Мы сыграли-то всего один раунд с командой Запада. Быть может, если бы прошли «Локомотив», то да, что-то новое для себя открыли. Единственное, что было непривычно, – не играть в очередной раз против «Ак Барса» и «Магнитки». Потому что последние три сезона мы с ними постоянно встречались в плей-офф.

Для зрителей, наверное, перекрестный плей-офф был интересен. Появилась у них возможность понаблюдать за новыми противостояниями. Но и раньше, когда чисто внутри конференции команды играли друг с другом, тоже было интересно. Были рубки между заклятыми врагами. Я, например, в этом году с удовольствием сыграл бы с «Ак Барсом» и в четвертый раз, – сказал защитник «Авангарда». 

3 комментария
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Ну не заклятые враги. Слова-то надо выбирать. Можно и соперником называть.
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Это же насколько нужно возненавидеть указанные им клубы, что бы высказать фразу " Заклятые враги"! , можно было сказать "принципиальные соперники"
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