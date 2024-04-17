«Динамо» – наиболее вероятный вариант Радулова (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс возможные переходы Александр Радулов КХЛ Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Радулов может продолжить карьеру в «Динамо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, наиболее вероятный вариант продолжения карьеры нападающего Александра Радулова – московское «Динамо».

Но окончательных договоренностей с клубом нет», – написал Хайруллин.

Срок соглашения Радулова с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля.

Нападающий провел 58 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 4 играх. 

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26 комментариев
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Всем от него будет прилетать и Кудашову тоже.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Неизвестно как отреагируют болельщики Динамо на такое усиление.
А что не так с болельщиками Динамо?)
Наконец-то свой воспитанник сыграет больше одного матча за клуб, давший путевку в большой хоккей)
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Кудашов понимает что это его последний сезон в Динамо будет поэтому видимо решил зайти с ,,козырей’’. Кудашова в отставку!!!
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Зря! Зашквар и разлад в команде обеспечен.
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Неизвестно как отреагируют болельщики Динамо на такое усиление.
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Да такого мужика лидера по всем статьям и авторитета в Динамо Москва явно не хватает...
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Ответ Ветер
повезло динаме. играющий тренер и раздевалку будет держать. такого и на пару лет подписать не грех.
Полезнее Ковальчука из Спартака
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Неизвестно как отреагируют болельщики Динамо на такое усиление.
Известно, вот кого в Спартак надо))).
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Согласен полностью. Может Радул в раздевалки будет пихать и тем самым перенастраивать команду . А то с Алёшки как с гуся вода, ни то ни сё.
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Радулов то что и нужно команде. Еще вратарь и пару защитников . И , конечно, вратарь. Два иностранца как раз помогут в этом.
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Ответ Beerfanidi
Почему?
Не думаю что вместе с Радуловым сработаются….раздевалку не поделишь☝️
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Ответ Faroe
Теперь понятно почему ушел Мирон…
Почему?
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Ответ Faroe
Он тоже не дурак прося контракт на два года….вы меня поняли я думаю…
Это называется стабильность. Сидеть каждый год как на иголках, постоянно комментируя слухи, мало приятное занятие.
Очень надеюсь, что он даст наконец-то желаемый результат...
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Ответ Faroe
Кудашов понимает что это его последний сезон в Динамо будет поэтому видимо решил зайти с ,,козырей’’. Кудашова в отставку!!!
У Кудашова контракт 2 года. Неустойка по нему весьма приличная.
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болею за Динамо по теме Радулова! берите, платите и прощайтесь с командой)
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Вы сначала воротчика и защитников нормальных подпишите, а на сдачу уже ищите пенсионеров.. Нападающие вообще не проблема в команде, по сравнению с другими ролями
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Будут вместе пиво пить))
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Теперь понятно почему ушел Мирон…
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повезло динаме. играющий тренер и раздевалку будет держать. такого и на пару лет подписать не грех.
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Если на маленькие деньги и на год, то можно брать.
Начнет фигней страдать, можно вывести из состава, разорвать контракт или обменять.
Главное объяснить и договорится о его роли в составе.
Понятно, что не в 1 звено, и не в 1 бригаду PP.
Во 2 звене можно пробовать вместо Рашевского (он тогда опускается ниже), или как усиление в боттом.
Во 2-ю бригаду PP можно включить, тогда Рашевский уходит на пятак.
Ну и понятное дело PR, возвращение в родную команду, фотки из молодости, бла-бла-бла, это у нас сейчас на уровне))
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Значит в Спартак)))
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