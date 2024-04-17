«Динамо» – наиболее вероятный вариант Радулова (Артур Хайруллин)
Александр Радулов может продолжить карьеру в «Динамо».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«По моей информации, наиболее вероятный вариант продолжения карьеры нападающего Александра Радулова – московское «Динамо».
Но окончательных договоренностей с клубом нет», – написал Хайруллин.
Срок соглашения Радулова с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля.
Нападающий провел 58 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 4 играх.
Наконец-то свой воспитанник сыграет больше одного матча за клуб, давший путевку в большой хоккей)
Очень надеюсь, что он даст наконец-то желаемый результат...
Начнет фигней страдать, можно вывести из состава, разорвать контракт или обменять.
Главное объяснить и договорится о его роли в составе.
Понятно, что не в 1 звено, и не в 1 бригаду PP.
Во 2 звене можно пробовать вместо Рашевского (он тогда опускается ниже), или как усиление в боттом.
Во 2-ю бригаду PP можно включить, тогда Рашевский уходит на пятак.
Ну и понятное дело PR, возвращение в родную команду, фотки из молодости, бла-бла-бла, это у нас сейчас на уровне))