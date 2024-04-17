Александр Радулов может продолжить карьеру в «Динамо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, наиболее вероятный вариант продолжения карьеры нападающего – московское « ».

Но окончательных договоренностей с клубом нет», – написал Хайруллин.

Срок соглашения Радулова с « » рассчитан до 30 апреля.

Нападающий провел 58 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 4 играх.