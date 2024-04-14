Агент Радулова: «То, что Александр покидает «Ак Барс» из-за Гатиятулина – ерунда полная. Он выберет, где продолжить карьеру, основываясь на личных и семейных предпочтениях»

Теги Ак Барс возможные переходы Александр Радулов КХЛ Александр Черных Анвар Гатиятулин Хоккей

Агент Александра Радулова ответил на слухи об уходе игрока из «Ак Барса».

Ранее поступила информация, что решение 37-летнего форварда уйти из «Ак Барса» во многом связано с фигурой Анвара Гатиятулина, который может стать новым главным тренером казанского клуба. 

– Явно эта новость появилась не со слов Радулова

Анвар Гатиятулин еще не подписал контракт с «Ак Барсом». Как можно принять такое решение, если главный тренер команды пока не назначен? Так что люди выдают желаемое за действительное.

Говорить, что Радулов принял решение покинуть клуб из-за Гатиятулина – ерунда полная. Очередные слухи, или кто-то, другие игроки или агенты, специально запускают информацию.

– Еще появилась информация, что Радулов хотел бы играть в Москве.

– В том числе рассматривается и такой вариант.

– У него много вариантов?

– Конечно. Он неограниченно свободный агент, и его многие хотят. Сейчас Радулов принимает решение, где продолжит карьеру, основываясь на личных и семейных предпочтениях. На это повлияют многие факторы, – сказал представитель игрока Александр Черных.

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Никто его уже не хочет, агент выдаёт желаемое за действительность.
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