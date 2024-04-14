Агент Радулова: «То, что Александр покидает «Ак Барс» из-за Гатиятулина – ерунда полная. Он выберет, где продолжить карьеру, основываясь на личных и семейных предпочтениях»

Агент Александра Радулова ответил на слухи об уходе игрока из «Ак Барса».

Ранее поступила информация, что решение 37-летнего форварда уйти из «Ак Барса» во многом связано с фигурой Анвара Гатиятулина, который может стать новым главным тренером казанского клуба.

– Явно эта новость появилась не со слов Радулова.

Анвар Гатиятулин еще не подписал контракт с «Ак Барсом». Как можно принять такое решение, если главный тренер команды пока не назначен? Так что люди выдают желаемое за действительное.

Говорить, что Радулов принял решение покинуть клуб из-за Гатиятулина – ерунда полная. Очередные слухи, или кто-то, другие игроки или агенты, специально запускают информацию.

– Еще появилась информация, что Радулов хотел бы играть в Москве.

– В том числе рассматривается и такой вариант.

– У него много вариантов?

– Конечно. Он неограниченно свободный агент, и его многие хотят. Сейчас Радулов принимает решение, где продолжит карьеру, основываясь на личных и семейных предпочтениях. На это повлияют многие факторы, – сказал представитель игрока Александр Черных.