Вайсфельд о финальной серии Кубка Гагарина: «Должно быть интересно. Раз «Локомотив» и «Металлург» вышли в финал, значит, они сильнейшие в КХЛ»

Леонид Вайсфельд поделился мыслями перед финалом Кубка Гагарина.

В финале турнира сыграют « » и «Локомотив».

– Насколько перспективна вывеска финала в плане зрелища, которое могут показать команды?

– Раз «Локомотив» и «Металлург» вышли в финал, значит, они на сегодняшний день сильнейшие в лиге. Этим все сказано.

А какой на деле получится серия, сейчас вам никто не скажет. Я думаю, должно быть интересно.

– В чем « » и «Магнитке» еще нужно прибавить?

– Да ни в чем тут уже не прибавишь. Сформулирую так: обеим командам необходимо показать свой лучший хоккей, вот и все.

Важно еще упомянуть тот факт, что «Локо» перед финалом отдыхал на неделю больше, чем «Металлург». В чью пользу окажется это обстоятельство, пока предугадать сложно.

– Букмекеры считают «Локомотив» очевидным фаворитом…

– Я тоже. Перед стартом плей-офф я ставил на две команды: «Локо» и СКА. Железнодорожники дошли до финала.

Да, ярославцы – фавориты, но это не значит, что они возьмут . Если выиграет «Металлург», никто особенно не удивится, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.