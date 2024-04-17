Вайсфельд о финальной серии Кубка Гагарина: «Должно быть интересно. Раз «Локомотив» и «Металлург» вышли в финал, значит, они сильнейшие в КХЛ»

Теги Металлург Мг Локомотив Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мыслями перед финалом Кубка Гагарина.

В финале турнира сыграют «Металлург» и «Локомотив».

– Насколько перспективна вывеска финала в плане зрелища, которое могут показать команды?

– Раз «Локомотив» и «Металлург» вышли в финал, значит, они на сегодняшний день сильнейшие в лиге. Этим все сказано.

А какой на деле получится серия, сейчас вам никто не скажет. Я думаю, должно быть интересно.

– В чем «Локомотиву» и «Магнитке» еще нужно прибавить?

– Да ни в чем тут уже не прибавишь. Сформулирую так: обеим командам необходимо показать свой лучший хоккей, вот и все.

Важно еще упомянуть тот факт, что «Локо» перед финалом отдыхал на неделю больше, чем «Металлург». В чью пользу окажется это обстоятельство, пока предугадать сложно.

– Букмекеры считают «Локомотив» очевидным фаворитом…

– Я тоже. Перед стартом плей-офф я ставил на две команды: «Локо» и СКА. Железнодорожники дошли до финала.

Да, ярославцы – фавориты, но это не значит, что они возьмут Кубок. Если выиграет «Металлург», никто особенно не удивится, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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3 комментария
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болею за Локо, но хочется как можно больше матчей в финале, идеально - все семь. Металлург - очень хорош.
+3
0
+3
я болею за металлург, и думаю они будут чемпионы.
+4
-1
+3
Ну как никто не удивится? А как же Доктор, Ярославец, Эмпресс))))
+1
0
+1
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